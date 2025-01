Elena Parra, campeona del Ibiza MMA Team: «Este oro europeo es para estar orgullosa»

La deportista afincada en Ibiza Elena Parra ha inscrito su nombre en lo más alto del Brazilian Jiu-Jitsu europeo al proclamarse campeona de Europa en la categoría Master 1 - 53 kg. Parra, representante del Ibiza MMA Team, logró este prestigioso título en el campeonato que se ha celebrado en Lisboa (Portugal) entre los días 17 y 25 de enero.

«Estoy muy contenta porque era el objetivo principal que me había propuesto desde hace meses. Es la primera vez que compito en un Europeo de la federación internacional más importante de jiu-jitsu así que estoy muy satisfecha con el resultado», declaró Parra desde Lisboa tras subir al escalón más alto del podio, al que llegó tras finalizar a su contrincante en la final. «En todas las luchas me sentí cómoda y haciendo todo según el plan que llevábamos para la competición. Así que muy contenta y orgullosa», señaló, antes de dedicar el triunfo a su equipo y a todos los que la han apoyado en su trayectoria deportiva: «Estoy muy agradecida a mis compañeros y profesores, que en el gimnasio son los que me permiten ir mejorando cada día. También muy contenta porque me han podido acompañar mis padres, ha sido una experiencia de 10».

Elena Parra es de Gijón, tiene 32 años y lleva cinco en Ibiza. Empezó a practicar jiu-jitsu en 2020 antes de que comenzara la pandemia. Es cinturón morado, división en la que ha competido en Lisboa, desde que se graduara las pasadas Navidades. «Siempre he practicado deporte pero nunca un arte marcial. A través de un compañero del trabajo que estaba en el Ibiza MMA Team me animó a ir, empecé con MMA y después seguí con el grappling. Me gustó mucho el suelo y comencé con el kimono en jiujitsu y hasta hoy», explicó la nueva campeona continental.