UD Ibiza - Mérida: reacción o colapso en Can Misses

La UD Ibiza afronta este domingo una cita crucial en Can Misses (12 horas). Los celestes recibirán a la AD Mérida, quinto clasificado de la Liga, en un partido que podría marcar un antes y un después en la temporada del equipo dirigido por Paco Jémez. Tras la última derrota en Alcoy (1-0), el conjunto ibicenco necesita imperiosamente una victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de ‘play-off’ de ascenso y, al mismo tiempo, alejarse de la zona peligrosa de la clasificación.

Pero los condicionantes no invitan demasiado al optimismo. El Mérida llega a este encuentro en una posición envidiable, tras consechar tres victorias en las cinco últimas jornadas, la última con una goleada sobre el Marbella por 4-2. En cambio, la UD Ibiza transita por un camino mucho más irregular. Actualmente situada en la zona media-baja de la tabla, los resultados recientes han complicado las aspiraciones iniciales de un club que empezó la temporada con ambiciones altas. La derrota ante el Alcoyano en la última jornada fue un duro golpe para el equipo por la sensación de fragilidad mostrada en el juego. Paco Jémez reconoció este viernes que la imagen del equipo fue irreconocible tras el buen papel desempeñado ante el Recreativo de Huelva a pesar del empate. La falta de gol sigue siendo el talón de Aquiles de un plantel todavía no ha conseguido reforzar precisamente la punta de ataque.

El duelo ante el Mérida no es solo un partido más; es una oportunidad de oro para que la UD Ibiza recupere la confianza y enderece el rumbo. Y para alcanzar en la clasificación al cuadro extremeño, que está a tres puntos de distancia. Jugar en casa, delante de una afición que necesita estímulos positivos, debe ser un factor determinante para motivar a la plantilla.

Una derrota, por el contrario, podría agravar la crisis deportiva que atraviesa el club. El equipo entraría en barrena, viendo cómo los puestos de descenso se acercan peligrosamente y perdiendo casi toda posibilidad de luchar por el ascenso directo. Tenido en cuenta además que el Antequera venció este viernes y se encuentra a 14 puntos.

En medio de este contexto complicado, la llegada de Javi Lara como nuevo director deportivo del club representa un rayo de esperanza. El exjugador, una leyenda de la UD Ibiza, asume el cargo tras la destitución de Juan Giménez. Su conocimiento del club y su experiencia en el fútbol profesional son argumentos que pueden servir como catalizador para que la plantilla ofrezca su mejor versión.

Todos disponibles y cambios en la alineación

Paco Jémez tiene claro que deben producirse cambios para revertir la situación. Aunque el técnico ha evitado dar detalles sobre el posible once titular, no se descarta que introduzca variaciones en busca de una mayor efectividad en ataque. Y ahí podrían entrar jugadores como Zarzana, Mo Dauda o Pau Ferrer. El técnico también podría contar con buenas noticias en cuanto a la disponibilidad de jugadores. Gori Gracia, que ya ha estado entrenando con el grupo, podría debutar hoy en un plantel donde la única baja es José Matos tras su operación. La plantilla necesita estar al completo y a su máximo nivel físico y mental para enfrentarse a un rival que no perdonará errores.