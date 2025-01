Amadeo Salvo vincula el futuro de la UD Ibiza a la construcción de un estadio

El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, ha dejado claro que el futuro del club pasa por la construcción de un estadio moderno y sostenible, un proyecto ambicioso que, según él, podría marcar un antes y un después en la historia de la entidad celeste. En declaraciones al podcast ‘Mundo Celeste’, Salvo destacó la importancia de alcanzar un convenio a largo plazo con el Ayuntamiento de Ibiza para hacer realidad este objetivo.

«Tenemos unas necesidades como club profesional, y todo el conflicto viene de la carencia de instalaciones», señaló Salvo, quien considera que el nuevo estadio no solo resolverá las limitaciones actuales, sino que también garantizará la sostenibilidad económica de la UD Ibiza. La propuesta incluye un recinto con capacidad para entre 9.000 y 13.000 espectadores, dotado de tecnología moderna y diseñado para convertirse en un espacio de referencia tanto para los aficionados como para los vecinos de la ciudad.

El presidente también subrayó que el proyecto no tendría coste alguno para las arcas municipales, ya que el club está dispuesto a asumir la inversión. «Estamos dispuestos a hacer un estadio que sea patrimonio de esta ciudad, con instalaciones abiertas todo el año, para que la gente pueda disfrutar de eventos, música o simplemente tomar un café», afirmó.

Salvo no oculta que la falta de infraestructuras limita el crecimiento del club, que compite no solo en el ámbito deportivo, sino también con los atractivos turísticos de la isla. «Sin ingresos adicionales, con un estadio, el club no es sostenible», advirtió, dejando entrever que, sin este proyecto, el futuro de la UD Ibiza podría estar en peligro.

Además del estadio, Salvo plantea la necesidad de desarrollar una ciudad deportiva que complemente la infraestructura del club, aunque reconoce las dificultades de terreno en el municipio. «El estadio tiene que ser lo primero», concluyó, reafirmando su compromiso para hacer realidad este sueño y consolidar a la UD Ibiza como un referente tanto en el fútbol como en la sociedad ibicenca.