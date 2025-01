Crisis en la UD Ibiza: Paco Jémez no aguanta más

La UD Ibiza atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras sumar una nueva derrota en Alcoy, frente al Alcoyano, que agrava una crisis deportiva que parece no tener fin. Con este resultado, el conjunto ibicenco encaja su octava derrota de la temporada, se sitúa undécimo en la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF y se aleja peligrosamente de los objetivos marcados al inicio del curso. Aunque el play-off de ascenso está a solo tres puntos, el descenso se encuentra ahora a dos, una situación inadmisible para un equipo que arrancó la campaña como el principal favorito para lograr el ascenso directo a Segunda División.

Tras el tropiezo en El Collao, Paco Jémez no pudo ocultar su frustración y descontento en la rueda de prensa posterior al encuentro. El técnico, conocido por su franqueza y estilo directo, lanzó un mensaje contundente a sus futbolistas, exigiendo humildad y una mejora inmediata en todos los aspectos del juego. No aguanta más.

Declaraciones explosivas

«Jugar bien no es suficiente. Los equipos en esta categoría tienen que tener algo más, y nosotros no lo hemos demostrado», declaró Jémez, visiblemente molesto. El entrenador no solo señaló las carencias futbolísticas de su equipo, sino que también apuntó a una falta de actitud y compromiso que está lastrando al proyecto. «Tenemos que trabajar más y creérnoslo menos. A lo mejor nos creemos que somos algo, pero no somos absolutamente nada», añadió, en una de las frases más contundentes de su intervención.

El partido contra el Alcoyano fue un reflejo de las numerosas carencias que arrastra la UD Ibiza esta temporada. El equipo no fue capaz de competir en los aspectos más básicos del juego, como las disputas, los duelos y las segundas jugadas. «Me da la sensación de que los equipos van a 200 por hora y nosotros no somos capaces de competir a ese nivel. Cuando nos cae el balón en los pies, sí somos buenos, pero el fútbol es algo más», reflexionó el técnico.

Falta de efectividad ofensiva

Uno de los problemas más alarmantes que arrastra la UD Ibiza es su incapacidad para generar y materializar ocasiones de gol. Actualmente, el equipo figura entre los cinco menos goleadores de las tres primeras categorías del fútbol español (82 equipos), una estadística que resulta demoledora para un conjunto diseñado para pelear por el ascenso.

Contra el Alcoyano, la falta de pegada volvió a ser evidente, con pocas ocasiones claras y una sensación de impotencia en los últimos metros. Solo al final trató de reaccionar el equipo, pero fue demasiado tarde. Futbolistas como Mo Dauda o Quique volvieron a evidenciar su falta de mordiente y capacidad goleadora. Y veteranos que sí fueron determinantes el curso pasado como Álex Gallar y Eugeni tampoco ejercen de líderes en el terreno de juego. Ni a balón parado se muestran ahora eficaces.

«Tampoco me ha dado la sensación de que hayamos generado demasiado. Ha sido un partido que deja muy a las claras cuáles son nuestras carencias, en todos los aspectos», admitió Jémez. Con solo un gol anotado en los últimos tres encuentros, la preocupación en el entorno del club es máxima.

La sombra del descenso

La realidad es que el objetivo del ascenso parece, ahora mismo, un sueño lejano. Tras la derrota en Alcoy y el empate en casa frente a otro equipo en zona de descenso como el Recreativo de Huelva, el equipo ibicenco ha sumado solo un punto de los últimos seis posibles contra rivales que, a priori, debería haber superado sin problemas. Esta falta de resultados ha llevado al técnico a un cambio de discurso, poniendo el foco en la necesidad de trabajar y mejorar antes de volver a pensar en el objetivo inicial del primer puesto.

«Ahora mismo ese objetivo está a años luz. Nos tenemos que olvidar de eso. Lo único que nos queda es trabajar y mejorar», señaló Jémez, quien también hizo autocrítica al asumir parte de la responsabilidad por el mal momento del equipo. «Como entrenador, me tengo que responsabilizar de ello, pero nos ha faltado poder competir mucho mejor», declaró.

Una situación insostenible

La paciencia de Paco Jémez parece estar llegando a su límite. Las expectativas generadas al inicio de la temporada, unidas al presupuesto y plantilla con los que cuenta la UD Ibiza, hacen que la situación actual sea difícil de justificar. Además, la falta de resultados comienza a generar un clima de tensión entre la afición, que esperaba mucho más de un equipo llamado a dominar la categoría.

Por si fuera poco, la próxima jornada no se presenta fácil para el conjunto ibicenco, que deberá enfrentarse a un rival directo en la lucha por el play-off como es el Mérida, quinto clasificado. Una nueva derrota podría tener consecuencias irreversibles, tanto en la clasificación como en el ánimo del vestuario.

El reto de revertir la dinámica

Pese a todo, aún hay motivos para la esperanza. Con la zona de promoción a solo tres puntos, una racha positiva podría devolver a la UD Ibiza a la lucha por el objetivo inicial. Sin embargo, para lograrlo, el equipo necesitará un cambio radical en su actitud y enfoque. Y refuerzos en la delantera que garanticen goles de una vez por todas.

«En un partido como hoy tienes que ganar los segundos duelos, las disputas, presionar más, no dar opciones… sin eso, ganarás algún partido, pero es imposible conseguir objetivos de alto nivel», sentenció Jémez. Sus palabras resumen a la perfección el desafío que enfrenta el club: recuperar la humildad, trabajar más y, sobre todo, competir como un verdadero equipo.

La UD Ibiza está contra las cuerdas, pero todavía tiene tiempo para enderezar el rumbo. El próximo partido en casa frente al Mérida se antoja vital para el futuro de la temporada y, posiblemente, para la continuidad de Paco Jémez al frente del equipo. La pelota está en su tejado, y ahora toca demostrar que el proyecto puede volver a ilusionar a una afición totalmente abatida.

