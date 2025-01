Paco Jémez estalla tras la derrota en Alcoy: «No somos absolutamente nada»

La derrota de la UD Ibiza ante el Alcoyano dejó al técnico Paco Jémez visiblemente decepcionado. En la rueda de prensa, el entrenador hizo una autocrítica contundente sobre el rendimiento de su equipo y destacó las carencias que los alejaron de la victoria.

«No hemos estado a nuestro nivel, salgo muy decepcionado de aquí. Como entrenador me tengo que responsabilizar, pero nos ha faltado competir mejor contra un equipo que sabíamos que iba a ganar duelos y segundas jugadas. En eso hemos estado a años luz del Alcoyano», afirmó.

El técnico también subrayó que, para un equipo con aspiraciones de ascenso, el resultado fue inaceptable: «Es un partido que teníamos que haber ganado. El Alcoyano ha trabajado muy bien y no hemos estado a la altura en ningún momento».

La situación del equipo obliga a replantear las metas. «Ahora mismo ese objetivo está a años luz. Hemos jugado contra equipos en descenso y solo hemos sacado un punto. Con esta dinámica, el objetivo se nos queda demasiado lejos. Los equipos van a 200 por hora y nosotros no somos capaces de competir a ese nivel», dijo.

Jémez también criticó la falta de intensidad y competitividad de sus jugadores: «Jugar bien no es suficiente. Este partido deja muy claras nuestras carencias en todos los aspectos. Tenemos que trabajar más y creérnoslo menos. No somos absolutamente nada. Me voy a callar lo que creo que somos. Si no tenemos la humildad para mejorar, no vamos a ir a ningún lado».