La SD Ibiza continúa con su caída libre en el Sánchez y Vivancos

La SD Ibiza comenzó el 2025 igual que terminó el 2024 en el Sánchez y Vivancos, con derrota. Este domingo, el cuadro isleño mordió el polvo por 0-1 ante la UE Cornellá, rival directo por la permanencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 del Grupo 3 de Segunda RFEF y que definió el acierto en ambas áreas, donde los catalanes fueron mejores.

Comenzó avisando el equipo rojillo tras una buena internada por la derecha que encontró a Navalón, pero el remate del ariete fue desviado y se marchó a córner, a lo que respondió el cuadro catalán tras una pérdida de Riquelme bien aprovechada por Bouba, pero su disparo no supuso ningún problema para Perales. El equipo dirigido por Raúl Casañ salió mandón al terreno de juego, tratando de desarbolar la defensa catalana a base de largas posesiones. Al cuarto de hora de partido, Navalón, el más listo de la clase, aprovechó un rechace dentro del área para mandar el balón al fondo de la red y anotar el primer tanto local, pero fue invalidado por un justo fuera de juego.

Solo cinco minutos después, una pérdida de Lavsamba en la frontal del área pitiusa dejó solo a Bouba, pero Perales se hizo grande en el uno contra uno y salvó lo que hubiese sido el primer tanto visitante. La UE Cornellá se sacudió la presión inicial y se hizo con el control del juego con el paso de los minutos, mientras que la SD Ibiza bajó la línea de presión y espero su momento al contragolpe, pero el balón le duraba muy poco y no conseguían conectar con sus hombres del centro del campo, lo que facilitaba la tarea defensiva para los catalanes.

En el 35, Marquitos, tras una gran jugada por banda izquierda, puso un centro que encontró en el primer palo a Navalón, pero el remate del punta encontró bajo palos a Rubén Miño, que se encontró el balón y consiguió despejarlo fuera de la zona de peligro. La ocasión hizo crecer a los de Casañ, que probaron a Miño desde fuera del área con los remates de Bengoechea y Navalón, pero el guardameta catalán, muy solvente durante todo el encuentro, demostró ser un seguro para los suyos. Y así se llegó al descanso, con una primera parte muy plana en la que la SD Ibiza comenzó mandando sobre el Sánchez y Vivancos, pero que la UE Cornellá equilibró con el paso de los minutos. Ambos equipos tuvieron opciones para adelantarse en el marcador, pero los guardametas lo impidieron con sus buenas actuaciones en un primer tiempo muy igualado y en el que estaba todo por decidir en los segundos 45 minutos, ya que el empate no servía a ninguno de los dos.

Bengoechea se quedó en el vestuario y dejó su sitio a Delgado, que volvía a vestir la elástica rojilla tras su paso en la 21/22, en la que anotó 17 goles en 34 partidos. Nada más empezar el segundo tiempo, Perales no consiguió atajar una falta lanzada desde la frontal de área y en el rechace cometió un dudoso penalti sobre Mateo que el propio jugador argentino no perdonó para poner el primer tanto en el marcador. Jarro de agua fría para la SD Ibiza, que tenía 40 minutos por delante para revertir la situación. Casañ introdujo una doble sustitución que supuso un dibujo más ofensivo. Entraron Lluch y Pochettino en detrimento de Cruz y Lavsamba en un intento del técnico valenciano para buscar más la portería rival. Los cambios sentaron bien a los locales, que se asentaron en campo rival y comenzaron a asomarse por la portería de Miño, pero los catalanes, bien replegados, defendían en bloque bajo sin dejar apenas espacios, conscientes de que el tiempo jugaba a su favor.

Perales tuvo el empate en el 73 tras rematar de cabeza un gran centro al segundo palo, pero Miño salvó de nuevo el empate en una acción providencial. Los locales no se rindieron y fueron con todo a por el 1-1 en el último cuarto de hora de juego, pero la UE Cornellá defendió el resultado con uñas y dientes. José Ramón entró por Navalón en el 85 en un intento a la desesperada de lograr el empate, pero no hubo manera.

El cuadro catalán acumuló muchos hombres en el centro dejando libres las bandas, pero la SD Ibiza, que lo intentó en innumerables ocasiones a través de centros laterales, no encontró premio. Riquelme lo intentó desde la frontal tras un rechace, pero su disparo se marchó desviado de la portería de Miño. Los ibicencos no cejaron en su empeño de buscar el empate y tuvieron la última en el descuento, pero terminaron claudicando ante una UE Cornellá que, con este triunfo, adelantó a los insulares en la clasificación y les ganaron su particular goal average en la lucha por la permanencia.

El 2025 sigue igual por el Sánchez y Vivancos, donde la SD Ibiza solo ha conseguido dos victorias en la presente temporada, aunque este domingo no merecieran perder.