Saúl Olmo, nuevo técnico del San Pablo femenino: "Me gustaría retomar mi faceta de jugador"

El San Pablo-Eivissa ha presentado en la mañana de este miércoles a su nuevo técnico. Se trata de Saúl Olmo Campaña (Cádiz, 29 de agosto de 1984), futbolista retirado la presente temporada y que a buen seguro hará las delicias de toda la afición ibicenca, puesto que ha sido internacional con la selección española de fútbol sala, además de vestir la elástica de grandes equipos como El Pozo, donde permaneció durante cinco temporadas, UA Ceutí o Lobelle de Santiago.

A pesar de ser su primera aventura en los banquillos, el nuevo preparador ibicenco cuenta con una dilatada experiencia internacional, ya que ha jugado en países como Italia, República Checa o Vietnam. Olmo afirmó que se decidió por la oferta del club ibicenco tras romperse el ligamento cruzado durante la presente temporada, lo que le obligó a ver el fútbol sala desde otra perspectiva. «Empecé la temporada como jugador, y, al romperme el cruzado, planifiqué el final de campaña teniendo el nivel dos de entrenador, barajé la posibilidad de entrenar y aquí estoy», afirmaba el técnico gaditano, quien declaró «tener muchas ganas de probar esta experiencia», aunque no descarta descolgar las botas cuando se recupere de su lesión: «Me gustaría retomar otra vez ser jugador, siendo consciente de que tengo 40 años, que la lesión es dura y que todavía estoy en un proceso de readaptación, aunque esta experiencia también me está haciendo ver mi retirada de otra forma», declaró el entrenador, que también ensalzó la labor de la directiva del San Pablo y el interés de este proyecto, que busca «mantener este año la categoría e invertir la próxima temporada para poder pensar en cotas más altas».

«El objetivo del club es la permanencia, y creo que hay muchas posibilidades de conseguirlo, que es lo primordial», declaró convincente el exjugador de la selección española, que tampoco le cierra puertas a un hipotético futuro como entrenador si se consigue mantener la categoría. «Estoy cómodo aquí, el gusanillo de jugador ya no me pica tanto como yo pensaba que me iba a picar por el hecho de la lesión. Si el objetivo del equipo es la permanencia y lo conseguimos, pues seguramente me podría plantear el hecho de continuar», confesó Olmo, que también reveló «no haber estado antes en Ibiza», y que se ha encontrado con «una directiva cojonuda» y un «grupo de chicas perfecto para poder entrenar».

El nuevo técnico debutó el pasado fin de semana con victoria por 0-2 ante el CFSF Teidaya, algo épico con los problemas que tuvo que hacer frente el equipo: «Empezar con victoria, en una pista muy complicada y ante un rival que se jugaba el descenso, con cinco o seis jugadoras de campo, es muy meritorio. Las chicas estuvieron de diez, competimos hasta el final y conseguimos traernos los tres puntos, algo que era fundamental para salir de la zona de descenso», expuso orgulloso Olmo, que también está pendiente del mercado de fichajes: «Esta semana se incorporan tres jugadoras más. Analizaremos su rendimiento para ver si con ellas podemos cerrar la plantilla y, en caso negativo, trataremos de sondear los posibles refuerzos. Es verdad que a estas alturas el mercado femenino está complicado, pero nos vendría bien tener alguna jugadora más», finalizó el entrenador del San Pablo.