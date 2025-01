'Purito' Rodríguez se estrenará en la categoría individual de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano

Joaquim 'Purito' Rodríguez se ha convertido ya, por derecho propio, en un clásico de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano. El ciclista catalán ha participado ya en cuatro ocasiones en la prueba y promete muchas más: «Es una carrera que no puede faltar en mi calendario por lo que tiene la isla, por sus paisajes, su naturaleza...», comenta.

Purito ha participado en la prueba siempre en pareja. Ha hecho dupla con ciclistas como el Campeón del Mundo de Ciclismo de Montaña en 2005 Oliver Avilés o el medallista olímpico José Antonio Hermida. Sin embargo, este año ha tomado la decisión de echarse toda la carga sobre sus hombros y participar en el formato individual: «He decidido marcarme un caprichito saliendo en categoría individual y así volar en una prueba tan chula como es la Vuelta a Ibiza MTB», explica.

Purito ha sido uno de los grandes del ciclismo español. Con 45 victorias como profesional, 14 de ellas conseguidas en Grandes Vueltas, el catalán logró el bronce en los mundiales de Suiza en 2009 y la plata en Italia 2013.

Desde su retirada, en 2016, Purito nunca ha colgado la bicicleta y se ha convertido en un habitual de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano. Según el propio ciclista: "Es una prueba increíble porque accedes a paisajes y recovecos espectaculares a los que no sería posible llegar si no fuera por la bicicleta de montaña y por la organización".

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, que celebra este año su edición número 24, tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de abril, y volverá a ser el escenario perfecto para conocer lugares increíbles, atravesando el corazón de la isla hasta las calas más hermosas del mundo.

Según Juanjo Planells, director de la prueba, «Purito es ya un clásico de la Vuelta. Su participación, que se suma a los ya confirmados Enrique Morcillo y José María Sánchez, arranca una lista de nombres que va a dar mucho que hablar este 2025».

Las inscripciones a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano continúan abiertas a través de su página web.