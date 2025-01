Enrique Morcillo y José María Sánchez volverán a hacer dupla en la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano se entiende menos sin el ibicenco Enrique Morcillo entre sus participantes. El biker vuelve este 2025 junto a Jose Mari Sánchez, un dúo que siempre queda entre los primeros en la cita por etapas.

Por primera vez en ocho años, Morcillo no correrá con los colores del Buff-Megamo Team, sino que lo hará como integrante del SCOTT Cala Bandida, su equipo para este 2025. Grandes resultados en citas nacionales e internacionales le han consolidado como una figura clave del MTB español de larga distancia. Una modalidad en la que se ha especializado desde que entró en la élite. “Tenía pensado acabar mi carrera con el equipo Megamo, pero me llegó la llamada. Como Jose Mari se quedaba este año, ni me lo pensé”, asegura Morcillo. “Este año en general estoy motivado. Busco una rutina de entrenamiento y no quiero perderla. Me he marcado varios objetivos profesionales y la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, es uno de ellos”.

Ya rodaron juntos

Se trata de una pareja que repite y que ya ganaron en la última ocasión que rodaron juntos. También firmaron un quinto puesto en la Cape Epic 2021, cuando ambos estaban las filas del Buff-Megamo Team. “Correr con él me hace especial ilusión. Siempre hemos quedado arriba y para mí es participar junto a un amigo. Sé que a él le gusta mucho la Vuelta y estoy seguro de que terminaremos entre los primeros, aunque no será fácil”, declaraba Morcillo sobre su participación en la edición de 2025.

Jose Mari Sánchez, actual campeón de España de BTT Maratón en la categoría profesional-élite, ha vivido grandes momentos profesionales y personales en la cita ibicenca. Por eso para él es especial volver y más si es junto a su amigo. “Es un sueño volver a compartir equipo con Enrique. Disfrutar de la bici y la competición con él de nuevo, es increíble. En el SCOTT Cala Bandida nos han creado una estructura desde cero para nosotros. Estamos en una nube y con muchas ganas de empezar la temporada”, celebraba Jose Mari. “Volver a al Vuelta con él, después de nuestra victoria en 2021, es muy bonito. Dije que no volvería si no lo hacia a su lado y por fin se han alineado todos los astros. Allí estaremos para disfrutar de la Semana Santa”, sentenciaba el ciclista.

Sin duda, este dúo garantiza que la categoría masculina estará al máximo nivel y, desde luego, no será fácil ganar a dos corredores que tan bien conocen los caminos más recónditos de la isla. La emoción para esta XXIV Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, está servida.