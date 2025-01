Toni Vingut termina entre los diez mejores en la primera etapa del Rally Dakar

La pareja formada por el conductor Gerard Farrés y el copiloto ibicenco Toni Vingut le coge el pulso al Rally Dakar y sube a la novena plaza de la clasificación general después de la etapa 1. Los competidores del Pedregà Team recorrieron los 499 kilómetros de la jornada en cinco horas, 37 minutos y 25 segundos.

Este registro les deja a 44 minutos y 42 segundos de la pareja líder de la categoría de buggies conocida como Side by Side, los franceses Xavier de Soultrait y Martin Bonnet. Vingut y Farrés mejoran la posición 14 que lograron en el prólogo de la carrera, que no cuenta para la clasificación general.

El ibicenco da por buena la actuación del día y destaca que el equipo ha sabido «seguir adelante» a pesar de las dificultades. Para empezar, su salida tardía les obligó a enfrentarse a un terreno con numerosos surcos y polvo en suspensión, situación que dificultó la visibilidad.

Además, el coche quedó apoyado sobre dos ruedas en una curva y los dos competidores necesitaron ayuda para enderezarlo. Poco después, Vingut y Farrés tuvieron un pinchazo. El ibicenco señaló la buena actitud con la que afrontaron estos contratiempos, que fue clave a la hora de mejorar su posición en la tabla progresivamente.

Rodríguez y Guasch

Por otro lado, el canario afincado en Ibiza, Matías Rodríguez, y la ibicenca Sandra Guasch terminaron la primera etapa de la categoría Classic del Dakar en la posición 19. Ambos sumaron 159 puntos y también lograron un resultado mejor que el de la jornada inaugural, cuando acabaron en la plaza 30.

La pareja del Pedregà Team se queda a 132 unidades de los líderes, Carlos Santaolalla y Jan Rosa, y hubiese acabado tres posiciones por encima de no haber sido por una penalización de 30 puntos. Rodríguez y Guasch estarán satisfechos de su inicio en la competición, ya que superan el puesto 30 con el que finalizaron la edición de 2024. La copiloto expresó en la presentación en el Consell de Ibiza de hace dos semanas que se espera de ellos «no sólo terminar el Dakar, si no dar un poco más» que en su primera participación.

Es muy posible que los corredores no hayan mostrado todas sus cartas en esta primera etapa en previsión de la siguiente jornada, que tendrá una longitud de 992 kilómetros repartidos en dos días. Los conductores deberán ser muy cuidadosos porque no tendrán asistencia técnica en todo el recorrido. Además, la labor de los copilotos será fundamental a la hora de guiar a sus compañeros para no desorientarse en un trazado tan extenso.