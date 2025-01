Un solo propósito de Año Nuevo para la UD Ibiza: volver a Segunda

Los propósitos de Año Nuevo que se plantea la UD Ibiza se reducen a uno solo: el regreso del club a Segunda División. Con esa premisa trabajan contrarreloj los responsables de reforzar una plantilla que se ha mostrado muy vulnerable a lo largo de un primer tramo de competición que acabará el próximo día 12 de enero, cuando volverá la competición con la visita al Palladium Can Misses del Recreativo de Huelva (12 horas).

Mientras la plantilla celeste disfruta de cuatro días de permiso antes de retomar los entrenamientos pasado mañana, la dirección deportivo a cargo de Juan Giménez, el técnico Paco Jémez, y el presidente Amadeo Salvo dan vueltas a los nombres con los que se negocia para rearmar el vestuario, sobre todo en su faceta ofensiva. Conscientes de que el de enero es un mercado muy limitado y complejo, los encargados de recontruir la vanguardia de la UD Ibiza deben hilar muy fino y volcar todos sus esfuerzos en tres o cuatro futbolistas que ofrezcan rendimiento inmediato y goles para poder luchar por el ascenso.

La UD Ibiza, bajo la dirección de Paco Jémez, ha establecido como objetivo primordial para el año 2025 el ascenso a Segunda División. Pero tras 18 jornadas disputadas en la temporada 2024-2025 de la Primera RFEF, el equipo se encuentra a ocho puntos del líder, el Antequera CF, y el propio Jémez ha visto rebajadas sus expectativas. A pesar de ello, la última victoria antes del parón navideño, por 1-2 ante el Alcorcón, con un gol en el tiempo de descuento de Quique González, puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y dio oxígeno al equipo para mantenerse con opciones y a solo dos puntos de las posiciones de ‘play-off’.

Entre las claves para recortar la distancia con el líder se encuentra la de mejorar la eficacia ofensiva: El equipo necesita aumentar su capacidad goleadora. Aprovechar las oportunidades generadas y mantener una presión constante sobre las defensas rivales será esencial para sumar puntos.

Pero el equipo celeste debe también recuperar la solidez defensiva que ofreció durante buena parte de la primera vuelta: Reducir los errores en la zaga y mantener la concentración durante los 90 minutos ayudará a evitar goles en contra que han costado puntos valiosos.

Para todo ello es primoridal mantener una regularidad en el rendimiento de los futbolistas: Encontrar una línea de juego constante permitirá al equipo encadenar una racha positiva de resultados, crucial para escalar posiciones en la tabla.

Finalmente, y no por ello menos importante, aprovechar el mercado invernal: La incorporación de refuerzos específicos puede aportar la calidad y profundidad necesarias para afrontar la segunda mitad de la temporada con garantías. En este punto, ya han sonado nombres como los de Hugo Rama, centrocampista de 28 años que actualmente milita en el Deportivo de la Coruña, pero que esta temporada no está contando con los minutos deseados en Segunda; o el del extremo del Burgos CF Javi López-Pinto, que no ha debutado aún con el conjunto castellano en la categoría de plata de nuestro fútbol. También están en el mercado el exdelantero celeste Sergio Castel, cuyo rendimiento en el Málaga no está siendo el esperado (aunque su elevado caché le sitúa lejos de volver a Can Misses), y su compañero en el conjunto malacitano Haitam Abaida. El joven extremo de 22 años apenas ha jugado 20 minutos en Segunda y podría ser una buena opción para llegar en calidad de cedido.

Permiso de cuatro días

La plantilla de Paco Jémez disfruta de un descanso de cuatro días durante el parón navideño. Los entrenamientos se habían renudado entre los días 28 y 30 de diciembre, y volverán el sábado con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero, programado para el 12 de enero de 2025, donde la UD Ibiza recibirá al Recreativo de Huelva en el Palladium Can Misses. Este partido, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, se presenta como una oportunidad ideal para iniciar el año con buen pie y acercarse a los puestos de ascenso.

