Luto en el deporte de Ibiza por la muerte de 'Parrita', recuperador de futbolistas

El deporte ibicenco se encuentra consternado tras el fallecimiento de Francisco Bermudo Rodríguez ‘Parrita’, histórico recuperador de futbolistas y fisioterapeuta de clubes como la SCR Peña Deportiva de Santa Eulària y la SD Ibiza. 'Parrita' falleció el pasado de 30 de diciembre a los 70 años de edad.

‘Parrita’ era muy conocido en los vestuarios del fútbol pitiuso y sobre él decían que poseía una habilidad especial para acelerar la recuperación de los futbolistas tratando diferentes dolencias físicas, desde esguinces a problemas musculares. Sus tratamientos, de la vieja escuela, eran eficaces y capaces de recortar plazos de convalecencia.

Esta mañana y mediodía se ha celebrado el velatorio de Francisco Bermudo en Pompas Fúnebres y a las 15 horas, el funeral en la iglesia de Santa Cruz.

No han sido pocos los representantes de diferentes clubes que han lamentado su muerte y han expresado sus condolencias a través de las redes sociales.

"Estoy destrozado"

"Inevitable pensar en los cientos de deportistas que ha recuperado tras tantos años cuidando de los nuestros. Toda la familia peñista quiere enviar un abrazo enorme y nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de ‘Parrita’", ha lamentado la Peña Deportiva en un comunicado.

Juan Mesa 'Labi Champion', amigo íntimo del mítico fisio, también ha pubicado una emotiva despedida a 'Parrita': "Destrozado hasta mis entrañas… toda la vida juntos de la mano. Muchas comidas, muchas cenas, muchos y muy buenos ratos, y sobre todo miles de peleas por protegerte siempre. No me creo que te hayas ido sin decirte adiós. Hace unos días me enfadé muchísimo contigo pero siempre se me pasaba porque te quería con locura, como quiero a tus hijos y a Ana. Mi Parrita, mi hermano, mi amigo, mi confidente. Cómo te voy a echar de menos, estoy destrozado y hecho una mierda. No me lo puedo creer, te querré siempre, “desastrillo“, otro trozo de mi corazón que sube al cielo".

El coordinador del fútbol base de la SD Ibiza, Julián Marcos, ha mostrado su "más sentido pésame para toda la familia y amigos". "D.E.P. Mi Parrita", ha publicado.