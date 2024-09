La Vuelta Cicloturista a Ibiza se vuelca con la Fundación Alberto Contador

El proyecto Bicis para la Vida by Škoda, que impulsan la Fundación Contador y la firma automovilística, con el apoyo de instituciones como la Fundación Seur y la Asociación AMP de Pinto, entre otras, formará parte de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo en este 2024. Quienes deseen colaborar con el proyecto, pueden realizar desde ya las donaciones de sus bicicletas en la tienda de Ibiza Sport, en Sant Antoni. Según la organización, no importa el tamaño o si la tienes olvidada en el trastero, si no está perfecta… Todas son bienvenidas.

La organización de la marcha cicloturista ha puesto en funcionamiento desde finales de agosto la recogida de bicicletas en su tienda ubicada en Carrer de la Soledat, 32, en Sant Antoni , con el objetivo de que se puedan recoger el mayor número posible. Después, serán puestas a punto para ser recogidas y enviadas a colectivos en riesgo de exclusión social y asociaciones que trabajan con ello, tanto en España como en otros países.

Una vez puestas a punto, las bicicletas se trasladan gracias a la Fundación Seur y el equipo de la Fundación Contador, se encarga de llevarlas a una zona necesitada. La última entrega en territorio español se concretó este pasado sábado, en la Asociación Socioeducativa para la Educación (Aseduc) de A Coruña. Hassilabied, un pueblo en el desierto del Sahara en Marruecos, 5 km al norte de Merzouga, fue el último destino fuera de las fronteras españolas.

El propio Alberto Contador, que ha acudido a varias entregas en territorio marroquí, destaca: «Viajas a una realidad totalmente diferente en la que lo minúsculo, lo que puede pasar desapercibido en nuestra sociedad, aquí se valora de una manera impresionante. Y ver a los niños te impacta, te llega al corazón, te emociona. No somos conscientes del enorme valor que tiene una bicicleta en algunos entornos. No sólo para mejorar la asistencia de los más pequeños a las escuelas, también para algo tan desconocido como reducir el tiempo invertido en ir a las fuentes y los manantiales a por agua. Estamos muy agradecidos a Juanjo y toda la organización de la Vuelta Cicloturista a Ibiza por su interés en apoyar nuestro proyecto y por todas las facilidades dadas».

Para la organización, que habitualmente colabora con diversas fundaciones y asociaciones mediante donaciones, es una nueva oportunidad de ayudar usando el altavoz de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. “La inclusión social a través de la bicicleta es algo en lo que trabajamos de manera habitual, por eso, está acción de la Fundación Contador nos parecía perfecta. Tanto desde Ibiza Sport como desde la Vuelta, vamos a intentar usar el altavoz del evento y así recoger el máximo de bicis posibles. Estamos seguro de que será un éxito”, asegura Juanjo Planells, responsable del evento.

“Bicis para la Vida es una de las iniciativas más hermosas que impulsamos dentro de la Fundación. Todo comenzó en el marco de una de las últimas ediciones de la Vuelta a España que disputó Alberto y desde el primer momento tanto la respuesta de la gente como la acogida entre las instituciones e incluso muchas marcas ha sido increíble. Desde 2013 hemos repartido varios centenares de bicicletas tanto en España como en países como Marruecos o Uganda. Sabíamos que este proyecto podía aportarle mucho a mucha gente, pero el alcance ha sido mucho mayor sí cabe y eso es algo muy reconfortante. Y también un aliciente para seguir trabajando”, explica desde la Fundación Francisco Javier Contador.