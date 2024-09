Álex Díaz se despide con honor de los Juegos Paralímpicos de París

Alejandro Díaz Tirado se despidió este lunes de los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de caer en la ronda de octavos de final del torneo individual de tenis de mesa frente al ucraniano Maksym Nikolenko por un resultado de 3-0. El jugador ibicenco, de tan solo 22 años, cayó con honores en su primera participación en unos Juegos Paralímpicos tras tomar parte con la selección española en las modalidades de dobles masculino, donde también sucumbió en primera ronda, el pasado jueves, y de individual masculino.

El ibicenco atiende a las indicaciones de su entrenador. | RFETM

Álex Díaz no pudo desarrollar su mejor juego y perdió en tres sets por 11-3, 11-8 y 11-4 en apenas 17 minutos de partido. Un resultado muy adverso en su primera experiencia paralímpica que, no obstante, le sirve como experiencia y como aprendizaje de cara al futuro, tal y como reconoció en declaraciones a Diario de Ibiza.

«Este partido me va a servir como experiencia para Los Ángeles. Te das cuenta de que aunque llegues con buenas sensaciones, puede pasar cualquier cosa. Contento por la pedazo de experiencia que estoy viviendo, con los compañeros, y orgulloso de todo lo que he aportado para la isla de Ibiza», indicó Álex Díaz, antes de añadió que «al final el deporte es así» y que ya toca «levantar cabeza y pensar en Los Ángeles 2028». «Toda esta experiencia me va a servir mucho para lo que viene por delante. Con el trabajo que voy a seguir haciendo, seguro que voy a conseguir grandes cosas. Estos no van a ser los últimos Juegos, me va a servir para volver más fuerte», subrayó el ibicenco, que pone punto y final a sus vivencias en la Villa Olímpica de París.

La Reina, en los Juegos

La reina Letizia se despidió este lunes de París acudiendo a las pruebas de triatlón de los Juegos Paralímpicos, en las que animó a deportistas como Eva Moral, Daniel Molina o Diego Lardón antes de marcharse al aeropuerto para regresar a España.

Con su apoyo a los triatletas, que ganaron cuatro medallas (dos de oro, una plata y un bronce), la reina puso fin a una intensa estancia en París de cuatro días para apoyar a los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos. Entre ellos, animó y se fotografió con el ibicenco Álex Díaz, tal y como avanzó ayer este diario. El joven jugador ibicenco recibió unas palabras de ánimo y de afecto por parte de la Reina este domingo, el día antes de su estreno en el torneo individual.

Al igual que en días anteriores, Letizia estuvo acompañada en la instalación situada en el puente de Alejandro III por Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español.

Durante estos cuatro días en la capital francesa, la reina Letizia ha estado animando a numerosos deportistas españoles en disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas, la natación, la boccia, el ciclismo en pista, el atletismo o el taekwondo y también visitó la Villa Paralímpica para conocer cómo viven y conocer las instalaciones.