La SD Ibiza debuta en Segunda RFEF con empate ante el Lleida

Como dicen la mayoría de entrenadores, que son los que más saben de esto, cuando no puedas sumar tres puntos, lo importante es sumar uno. Y eso es lo que le ha pasado hoy a la SD Ibiza en su regreso a Segunda RFEF ante el Lleida, uno de los aspirantes a subir de categoría. El resultado final del partido, disputado este domingo en el Estadio Sánchez y Vivancos, que presentaba una gran entrada para ser 1 de septiembre, ha sido de empate a 0. El encuentro comenzó trabado, con muchos nervios por parte de ambos equipos. Algo normal tratándose del primer partido liguero. Más aún para una SD Ibiza que regresaba a Segunda RFEF un año después. En el minuto 15, los ibicencos tuvieron la primera ocasión clara del partido por medio de Marcos García, que se encontró un balón dentro del área tras un rechace, pero lo mandó por encima del marco defendido por Iñaki Álvarez.

El Lleida tenía el control del balón, mientras que la SD esperaba atrás bien ordenada buscando salir por medio de transiciones rápidas y con mucha verticalidad gracias a la velocidad que ostentan sus hombres de medio campo hacia arriba. En el 23, Nofre lanzó una falta al borde del área que salió a escasos centímetros de la portería del Lleida, en lo que era el segundo aviso local, ambos a través del balón parado, uno de los puntos fuertes del equipo dirigido por Raúl Casañ.

Pero la ocasión más clara del partido llegó en el 27. Un mano a mano del Lleida era rechazado milagrosamente por Christian, que en el rechace se volvería a hacer grande y salvaría a los suyos. Primer aviso serio del conjunto amarillo, que atacaba con muchos efectivos gracias a la altura que cogían sus laterales. Con esta ocasión y el miedo en el cuerpo de la afición ibicenca se llegó a la pausa de hidratación. Tras el break, la tónica fue la misma. El Lleida intentaba encontrar huecos en la defensa local a través de la posesión, mientras que los ibicencos defendían en bloque bajo, pero sin renunciar al ataque por medio del contragolpe, con los que causaban grandes problemas a la zaga amarilla. En el minuto 38, una falta desde el costado derecho encontraba al central Cristian Cruz, que conectaba un testarazo inapelable que escupió el larguero de la portería leridana. Así se llegó al descanso del choque, con resultado de 0-0 en un partido en el que ambas escuadras tuvieron ocasiones para inaugurar el marcador. El Lleida monopolizaba el control del juego, pero la SD metió el susto en el cuerpo con el cabezazo de Cristian que repelió la madera. Todo por decidir en una segunda parte que se preveía apasionante sobre el Sánchez y Vivancos.

Ritmo más bajo en el segundo tiempo

El guion no cambió en la segunda mitad, con los leridanos construyendo el juego a través de largas posesiones, mientras que el equipo de Casañ defendía junto, en bloque bajo, esperando robar para pillar desordenada a la defensa visitante. Se veía cómoda a la SD Ibiza a pesar de no tener tanto el balón, consciente de que es un equipo que no necesita tener la posesión para generar ocasiones. En el 10 de la segunda mitad, un córner botado por la SD Ibiza encontraba la cabeza de Inglada, que lanzaba un remate picado que se marchó por encima de la portería del Lleida. Los locales estaban creando muchos problemas a los leridanos en el juego aéreo.

El ritmo del partido bajó a medida que a avanzaba la segunda mitad, algo lógico a estas alturas de la temporada en la que los jugadores todavía están lejos de su mejor estado de forma. En el minuto 70, la SD Ibiza realizó un doble cambio. Se marcharon del terreno de juego Navalón y Caturla, y entraron Álex Sánchez y David Sánchez. Casañ buscaba mantener la intensidad, ya que veía que el cansancio empezaba a hacer mella en sus jugadores. En el minuto 30 de la segunda mitad, tuvo lugar la pausa de hidratación. En el 81, el Lleida tuvo la más clara del segundo acto. Una falta botada desde el lado izquierdo por el Adrián Gené encontró a Mario Domingo, que remató mansamente a las manos del portero. Aviso claro de los catalanes, que en la segunda mitad fueron superiores a la SD. Esa ocasión hizo crecer a los visitantes, que en los ultimos minutos encerraron a los ibicencos, que empezaban a ver bueno el punto del empate. En el 88 se retiró Bengoechea, que dejó su sitio para que entrase el joven Airám López.

En los instantes finales el Lleida buscó con ahínco el tanto que le diese la victoria, pero los isleños defendieron el resultado con uñas y dientes sin conceder espacios, por lo que se llegó al final del partido con resultado de 0-0. Un punto que sabe mejor a ibicencos que leridanos, pero que vale lo mismo para ambos. La SD regresó a Segunda RFEF con empate ante uno de los equipos aspirantes al ascenso.

Raúl Casañ: «Hemos estado al nivel que merece la categoría»

«Estoy contento con el nivel del equipo. Hemos iniciado la temporada con la plantilla del año pasado, con ilusión y ganas» y destacaba haber «estado al nivel que merece la categoría ante un rival muy potente como es el Lleida, que tienen trabajado y memorizado su sistema y que cuenta con jugadores de mucha calidad». También consideraba que les ha faltado «tener ese enganche para llegar con más ocasiones de gol en las transiciones», aunque cree que «hay que felicitar a los jugadores porque han estado a un nivel muy alto», y valoraba el punto, ya que «siempre se quiere ganar, pero el punto es importante».

Raúl Casañ se interesa por el estado de Marcos García / J.A. Riera

«Sabíamos que atacan con cinco jugadores porque sus laterales suben con mucha frecuencia, por lo que buscamos emparejarnos arriba con sus centrales, ya que en esas acciones somos más fuertes que ellos», analizaba el entrenador de la SD Ibiza, que valora «positivamente el punto», porque «no es fácil empezar la categoría contra el Lleida debido al gran equipo que tiene».

«Mauri y Jose llegaban con pocos entrenamientos y hemos decidido que sigan trabajando para incorporarlos rápidamente», analizaba Casañ, que valoró «haber jugado con gran parte del equipo del año pasado». Por último, valoró la preparación física del equipo: «El equipo estaba como un tiro, aunque es evidente que, siendo el primer partido de liga, debíamos utilizar los cinco cambios. Hacía mucho calor, había mucha humedad, tenemos una plantilla amplia y todos los que están pueden participar», y finalizó valorando el trabajo de la cantera: «Hemos terminado con cinco o seis jugadores Sub-23».