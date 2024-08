Álex Díaz: «En unos Juegos Paralímpicos, cualquiera te puede ganar»

El ibicenco Álex Díaz ha tenido suerte con el cuadro individual de los Juegos Paralímpicos, ya que se ha clasificado directamente para octavos de final, en los que se medirá al polaco Maksym Chudzicki, al que derrotó en el Open de Eslovenia por 3-1. «Esto es una pasada. Poder estar aquí y vivir la experiencia desde dentro para mí es un regalo», afirma Álex Díaz. «No todo el mundo lo consigue», comenta orgulloso. «Las circunstancias, muchas veces, tampoco te permiten llegar a un evento de esta magnitud. Los nervios, los rivales... el mejor aquí puede perder», sentencia el palista ibicenco. «La Villa Olímpica es una pasada. Poder estar con todo el comité español, gente de otros países, es algo que te llena, una experiencia única», comenta un emocionado Díaz desde París. «Estar aquí y poder representar a Ibiza es un regalo», sentencia, a la vez que se para a valorar lo conseguido en muy poco tiempo: «Soy novato, he empezado hace poco. En octubre hago tres años con la selección, pero hay que saber aprovechar las oportunidades y el momento».

Díaz estuvo muy bien arropado desde sus inicios: «Siempre con la cabeza alta pero con los pies en el suelo. Hoy estás aquí pero mañana a lo mejor no». Respecto al partido del jueves, Díaz considera que tuvieron «mala suerte al enfrentarse con una de las parejas favoritas del torneo»: «José Manuel Ruiz y yo solo habíamos jugado un torneo juntos, por lo que no estábamos muy aclimatados», revela.

También valora el hecho de poder estar en un evento así junto a los suyos: «Estoy muy contento de salir al estadio, estar con mi familia y rodeado por la gente del Consell me hace sentirme muy respaldado», a la vez que se acuerda de su compañero: «José Manuel Ruiz me ha dado su apoyo desde el primer momento. Dimos guerra a los chinos. Fue una lástima que se nos escapara el primer set, ya que podría haber cambiado el resultado del partido». Díaz analiza la diferencia de edad entre ellos: «Nací seis años después del debut de mi compañero en los Juegos Paralímpicos», reflexiona.

Sabe que en el deporte puede haber muchas sorpresas: «En unos Juegos puede pasar cualquier cosa. hoy puedo haber perdido, pero a lo mejor en individual puedo hacer podio. Puede pasar todo. No es solo llegar, es gestionar el cansancio acumulado de muchos torneos», advierte, por lo que hay que jugar con varios factores: «Estar aquí es algo excitante, que puede tensionar más a una persona». También agradece los mensajes de ánimo recibidos: «Esta última semana, al recibir tanto apoyo de toda la isla, me hace sentirme realmente bien».

«Me quedo con cómo se está volcando toda la isla, aunque me da rabia que no se pueda ver en directo», y ensalza la labor periodística al darle la difusión que el ibicenco se merece: «Sé que estáis haciendo un gran trabajo dándome mucha promoción para que la gente esté pendiente». «Nunca se sabe lo que te depara el futuro, pero a día de hoy estamos preparando ya Los Ángeles 2028». No le gusta que la gente se ponga límites: «Hay gente sin brazos que come con los pies». Además, se acuerda de todos los deportistas discapacitados: «Haber marcado a gente con alguna discapacidad para mí es un orgullo», subraya, y le enorgullece ser el primer ibicenco en disputar unos Juegos Paralímpicos: «Gracias a mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Me quedo con eso, y con cómo me está empujando la gente de la isla».

El ibicenco tiene los pies en la tierra: «Hay que estar centrado y saber que hoy puedo estar aquí, pero no sabemos lo que me depara el futuro dentro de año y medio». Díaz recalca la experiencia que se llevará de la Villa Olímpica: «Quiero vivir los Juegos, disfrutarlos y aprovechar cada minuto que esté aquí porque es una experiencia única», a la vez que ensalza a los deportistas con discapacidad: «Cuando ves a una persona con discapacidad compitiendo, te abre los ojos. Con trabajo y constancia puedes conseguir las metas que te propongas». Por último, lanza un mensaje a los jóvenes: «Vivimos en una sociedad de gente envidiosa que muchas veces está deseando ver cómo fracasas». «La felicidad que estoy viendo en mi familia no tiene precio. Lo que he conseguido también es gracias a ellos», concluye emocionado.

