La SD Ibiza y Rafa Triguero sellan un pacto al margen de Amadeo Salvo

La SD Ibiza jugará el próximo domingo el primer partido de Liga en el Grupo 3 de Segunda RFEF frente al Lleida CF en el campo de la pista de atletismo Sánchez y Vivancos, también conocido como Can Misses-3 (12 horas), tras una reunión ‘in extremis’ mantenida este lunes con el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y la concejala de Deportes, Ana Ferrer, en el patronato municipal.

El club que preside Antonio Marí ‘Moreras’ formalizó con el Ayuntamiento los términos del convenio para el uso del campo de fútbol de la pista de atletismo municipal, por el que el Consistorio será el único interlocutor con la SD Ibiza a la hora de realizar los pagos correspondientes al mantenimiento del terreno de juego, de césped natural. En este sentido, desde la entidad rojilla quisieron «agradecer la rápida, justa y transparente actuación» de Rafa Triguero y Ana Ferrer.

Según explicó a Diario de Ibiza el director general del club rojillo, Paco Esteban, la deuda que mantiene con la UD Ibiza por este concepto desde enero hasta mayo de este año, que asciende a 13.000 euros más IVA, «será abonada» cuando la entidad de Amadeo Salvo «presente el justificante de coste real y no solo una factura».

«El problema es que es una situación que estaba enquistada», admitió Esteban. «Nosotros, al reconvertirnos en SAD –añadió– necesitamos que se nos justifiquen los costes reales a pagar». «La factura de la UD la hemos solicitado por activa y por pasiva desde 2021 para que aparezca el coste real, sobre todo ahora que somos SAD», subrayó el nuevo director general de la SD Ibiza, quien recordó que los ayuntamientos tienen un portal de transparencia «donde se recogen todas las tasas fiscales a través de las ordenanzas municipales».

«A pesar de todo, la tasa fiscal es justa, ya que cubre los costos de mantenimiento y las preparaciones necesarias para los partidos», remarcó el dirigente rojillo. En concreto, agregó, «se trata de definir los costes asociados al riego, el mantenimiento posterior al partido, y el cuidado del césped en áreas más desgastadas, como en las porterías, donde los porteros pisan repetidamente». Un trabajo adicional que previamente realizaba la empresa Royalverd.

Único interlocutor

Paco Esteban ofreció su versión para aclarar dudas sobre los usos de Can Misses y la deuda que todavía mantiene enfrentada la relación entre ambas entidades. «Según el acuerdo, se paga un porcentaje del costo de mantenimiento y un adicional por los días de partido. Sin embargo, la factura que la UD Ibiza presenta no justifica el coste real, que es lo que exigimos desde 2021. El Consejo de Administración de la SD Ibiza solicita que cualquier abono de factura esté acompañado de la justificación del coste real. Por lo tanto, en cuanto se justifiquen los 13.000 euros más IVA correspondientes al periodo de enero a mayo, se abonará el importe», apuntó Esteban, quien defendió que la SD Ibiza no es un club «deudor».

«La UD lo único que tiene que hacer es presentar el justificante de coste real. Es lo que está pendiente y se viene solicitando por escrito. A fecha de hoy no se ha entregado. No somos malos pagadores, queremos el coste real, que nos lo acrediten», manifestó.

Además, el director general de la SD Ibiza puntualizó que bajo el nuevo estatus de SAD, «a partir de ahora las facturas serán emitidas directamente por el Ayuntamiento, el titular de las instalaciones». «No nos las pasará la UD sino el Ayuntamiento, que será el único interlocutor al ser el titular de la instalación», reiteró. Finalmente, Esteban recordó que el de Sant Rafel se mantiene como campo alternativo por requisitos de la RFEF, «como lo ha sido en las últimas temporadas».

