Álex Díaz, ibicenco en las Paralimpiadas: «Yo voy a disputar unos Juegos y los que se metían conmigo, ¿dónde están?»

¿Qué siente a escasas horas de debutar con España en unos Juegos Paralímpicos con apenas 22 años de edad?

Me siento muy contento de estar aquí, frente a mi familia y cerca de casa (en París). Las sensaciones son increíbles. Estoy viviendo la experiencia que necesito, disfrutando cada momento para adquirir la experiencia que me ayudará en el futuro a poder clasificarme para otros Juegos Paralímpicos.

¿Cuándo supo que había conseguido una plaza para estar en París y qué le vino a la cabeza?

El 22 de abril salió el listado de los clasificados para dobles, que es donde conseguí plaza, y estoy totalmente satisfecho. Estar en unos Juegos tiene un mérito increíble, es un logro que cualquier deportista de élite sueña alcanzar.

Y siendo de Ibiza, donde no es fácil alcanzar la élite en un deporte individual.

Ser de Ibiza y haber tomado la decisión de irme a Barcelona, al Centro de Alto Rendimiento cuando me lo propusieron, fue algo que no dudé ni un segundo. No se puede desaprovechar una oportunidad así. Sin duda, fue la mejor decisión de mi vida. Convertirme en el primer deportista ibicenco en participar en unos Juegos Paralímpicos es algo increíble, un sueño hecho realidad.

En entrevistas anteriores siempre ha remarcado el papel que han jugado sus padres en este camino.

Mis padres, mi familia, están súper orgullosos de mí. Saben cuánto hemos luchado y, si no fuera por ellos, no sería lo que soy hoy. Todo el coraje y esfuerzo que tengo es por ellos. De pequeño, nadie apostaba nada por mí, pero gracias a su apoyo incondicional, he logrado llegar hasta aquí.

Tuvo una infancia difícil y ha demostrado, siendo aún muy joven, una increíble capacidad de superación. Y el deporte ha sido fundamental en el proceso.

Mi infancia fue complicada, con muchas operaciones en las manos. No podía hacer cosas que otros niños hacían, y algunos se metían conmigo. Pero con el paso del tiempo, abrí los ojos y decidí que quien quiera estar conmigo, lo estará. Sé quién soy, me conozco bien, sé que soy humilde y una buena persona. Me he clasificado para los Juegos, y aquellos que se metían conmigo y burlaban de mí ya no forman parte de mi vida, ¿ellos dónde están?.

Este jueves comienza la competición. ¿Cuál sería un buen resultado? ¿Es muy osado hablar de alcanzar el podio?

El podio es una gran ambición, todo el mundo quiere alcanzarlo, pero yo mantengo la cabeza donde debe estar, centrado en mi juego. Ojalá llegue lejos, pero lo importante es seguir soñando y esforzándome por sacar mi mejor versión. Todo el mundo quiere sacar su mejor versión en unos Juegos, pero por soñar que no quede. El jueves es la competición a eliminatoria directa, y competiré primero en dobles y luego en individual. En dobles, nuestros compañeros de la selección española son los favoritos, y estaremos apoyándolos para que también lleguen lejos.

¿Cómo está resultando su estancia en la villa olímpica de París? ¿Siente más ilusión que nervios?

La villa olímpica es increíble, ¡es una pasada! Estar aquí rodeado de deportistas de todo el mundo y de mi propio país es algo que parece un sueño. Estamos en Saint-Denis, cerca del pabellón, a unos treinta minutos. Por ahora, no tengo muchos nervios, no quiero meterme presión. Estoy aquí porque he luchado duro y este es mi premio. Voy a disfrutarlo, que la presión la tengan los demás. Está claro que los nervios llegarán, pero jugaré como sé, y lo que tenga que ser, será.

Suscríbete para seguir leyendo