Fichaje de categoría para el San Pablo de fútbol sala

La internacional uruguaya Fede Silvera es el séptimo fichaje del San Pablo para competir la temporada 2024/2025 en Segunda División femenina de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Silvera puede actuar tanto de ala como de pívot.

Es una futbolista con enorme explosividad, además de destacar por su velocidad y dinamismo. Procede del Caomens de Ceuta, conjunto con el que la pasada campaña disputó el play-off de ascenso a Primera División, por lo que está aclimatada al fútbol español.

Previamente, la uruguaya defendió las filas del Río Negro City y Nacional, de su país de origen. Después tuvo su primera experiencia fuera de sus fronteras en San Lorenzo (Argentina), dónde compaginó las modalidades de fútbol sala y fútbol once y logró el título de campeona en numerosas ocasiones. Su siguiente paso fue también en fútbol once, en este caso en Islandia, en el Sindri MFM KVK, con el que no logró nada reseñable, lo que le hizo volver a su país natal.

En Argentina, regresó de nuevo a San Lorenzo, con quien volvió a proclamarse campeona en el torneo de fútbol sala nacional. El pasado año, el Camoens de Ceuta, de Segunda División, lanzó el anzuelo sobre la argentina.

Con el equipo ceutí, Silvera firmó una gran temporada que le llevó a disputar el ascenso a la categoría de oro del fútbol sala nacional, aunque no lo lograron.