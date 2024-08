Toni Marí 'Moreras': «La SD Ibiza éramos el ‘Madrid’ de Eivissa»

Antoni Marí ‘Moreras’, presidente de la SD Ibiza, ha defendido el legado y la historia del club rojillo para la isla durante la presentación de los seis fichajes que ha acometido el club para su nueva andadura en Segunda RFEF bajo la dirección técnica de Raúl Casañ.

«Vamos a competir con el nombre de la SD Ibiza, un club de toda la vida de la ciudad de Eivissa. Éramos ‘el Madrid’ de Eivissa y todos querían jugar en nuestro equipo y ganarle al Ibiza. En Baleares éramos el equipo a batir. Estuve entre 15 y 17 años allí como vicepresidente y presidente y he vivido todas las historias buenas y malas de aquel equipo y ahora el escudo que vamos a representar es un escudo que todos llevamos en el corazón», indicó el veterano mandatario ibicenco, quien reconoció que el objetivo del equipo para este ejercicio «es la permanencia» y que «todo lo demás será bien recibido». «Esperemos que esto ocurra y el año que viene podamos celebrar otro año en esta categoría», agregó tras recordar que el nutrido grupo de representantes catalanes será el favorito en el grupo 3.

‘Moreras’ recordó que han realizado siete fichajes aunque solo seis serán de la partida. «Esto se debe a que uno de ellos, Alberto Ródenas, ha sufrido una lesión muy grave en el tendón de Aquiles y no puede estar con nosotros. Nos falta una semana para poder fichar y el presupuesto está agotado. Si hay un golpe de suerte vendrá alguien más, sino, complicado», lamentó.

En el acto celebrado en el Cedé Café de Can Misses-2 estuvieron presentes los futbolistas Edu Frías, Diego Jiménez, Toni Penyafort, Simón Lecea, Francis Caturla y Álex Lluch, quienes coincidieron en destacar el «ambicioso proyecto» rojillo y la prometedora trayectoria del equipo, que tras alcanzar el título de Liga ha cuajado una pretemporada sobresaliente. No obstante, subrayaron que el primer objetivo del equipo es la permanencia.

Edu Frias: "Es mi tercera temporada en la isla, me siento a gusto, como en casa. Cuando me contactaron ya conocía el club y no tuve ninguna duda. El proyecto me gustaba, es ambicioso y creo que no es a corto plazo, se puede trabajar bien. El equipo me ha sorprendido mucho el nivel, muy trabajado. Competiremos bien este año".

Diego Jiménez: "Yo creo que como ha dicho el presi, venimos de una gran temporada y el proyecto continúa con esa base de la gente que estuvo aquí la temporada pasada. Es la línea que tenemos que seguir, ser un equipo competitivo e ir partido a partido. Es una categoría complicada con grandísimo jugadores y nosotros seguiremos nuestro camino, dando lo mejor de nosotros”.

Toni Penyafort: “La verdad que me he encontrado un grupo de gente muy bueno. El equipo es muy competitivo con una base sólida del año pasado y esto se ha notado mucho en los partidos que hemos jugado en pretemporada. El año pasado salí cedido pero cuando tuve la oportunidad de volver no lo dudé ya que tengo grande recuerdos”.

Francis Caturla: “El año pasado fue un año duro para mi porque descendí con el Formentera. En cuanto me llamaron de aquí tuve claro que quería venir y veo un equipo con una gran base que tiene las ideas claras. Vengo a aportar lo máximo posible, con ganas e ilusión, a conseguir el objetivo de mantener la categoría”.

Alex Lluch y Simón Lecea insistieron en la importancia de mantener la base y en que la SD Ibiza son un equipo y un grupo muy bien formado, que se ha demostrado en pretemporada con los grandes resultados.