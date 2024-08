Temporada muy ilusionante para la renacida SD Ibiza

Se escuchan tambores de guerra. Esto está a punto de empezar. El regreso de la SD Ibiza al Grupo 3 de Segunda RFEF un año después del traumático descenso sufrido en la temporada 2022/2023 es, por lo menos, ilusionante. Una pretemporada inmaculada que comenzó con el derbi ibicenco entre los rojillos y la SCR Peña Deportiva, en el que los rojillos endosaron una manita (0-5) al conjunto de la Villa del Río, en una exhibición de verticalidad y pegada con dobletes de Xesc Navalón y Peñafort, más la diana que se adjudicó Álex Sánchez.

Tras el debut, los pupilos de Raúl Casañ se desplazaron a Can Cantó para medirse al Inter Ibiza, que nada pudo hacer para parar el rodillo de la SD, y que calcaron el resultado del primer partido, recibiendo un severo correctivo y sufriendo a Xesc Navalón, que se destapó como MVP del partido con los cuatro goles que anotó.

El tercer test de pretemporada les llevó hasta la vecina Mallorca, donde se midieron al filial mallorquín, conjunto que compartió grupo con los ibicencos la pasada temporada en Tercera RFEF y lo volverá a hacer el curso que está a punto de comenzar en Segunda RFEF. Esta era una buena prueba para calibrar a los hombres de Casañ, que volvieron a dar muestras de una gran solidez defensiva y de una pegada al alcance de muy pocos equipos de la categoría, y se impusieron por 0 a 2 con dos tantos de Fran Núñez y Nofre Riera. Las sensaciones tras estos tres encuentros eran inmejorables, con 12 goles a favor y ninguno en contra, y dando sensación de una gran superioridad ante todos sus rivales.

El pasado 7 de agosto disputaron su último partido de pretemporada ante la SD Portmany. Los sanantonienses han sido los que más hicieron sudar a los rojillos, que se impusieron 1 a 2 en el peor partido jugado hasta la fecha, con goles de Xesc Navalón y Álex Sánchez, pero sin la superioridad vista en fechas anteriores.

Posteriormente, los rojillos tenían previstos tres partidos más que no han podido disputar: el pasado 10 de agosto ante la UD Ibiza B, suspendido por una deuda que ostenta la SD ante el club presidido por Amadeo Salvo; otro encuentro con la UD Ibiza el 14 de agosto con motivo de las Festes de la Terra, suspendido por el temporal que azotó Balears la pasada semana, y el epílogo antes del comienzo liguero, que se debió disputar el pasado sábado entre la SD Ibiza y la Peña Deportiva, que no se pudo jugar por el partido que tuvo ayer la Peña Deportiva ante la Penya Independent de Copa RFEF, algo que no estaba previsto.

Aun así, la SD Ibiza ha firmado una pretemporada impecable, que ha ilusionado a una afición que no ve techo en los pupilos de Raúl Casañ, para muchos el gran culpable de la buena marcha del equipo. Ahora toca refrendar el buen trabajo hecho durante el verano en el comienzo liguero, que tendrá lugar el 1 de septiembre ante el Lleida, que la pasada temporada cayó en semifinales del play-off de ascenso a Primera RFEF ante el Yeclano, equipo que ascendió de categoría.

Suscríbete para seguir leyendo