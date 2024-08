Maurice Eckhard y el equipo Hyundai-Koryo Car-Dstrel estarán en la Vuelta Cicloturista a Ibiza

El ciclista internacional Maurice Eckhard, un rostro familiar en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, regresará a la isla este 5 de octubre liderando al equipo de ciclismo adaptado Hyundai-Koryo Car-Dstrel, acompañado por diez de sus compañeros.

Maurice, que aspiraba a participar por quinta vez en los Juegos Paralímpicos este año, no pudo lograr su objetivo tras una desafortunada caída en diciembre de 2023, tras fracturarse el fémur y tener que pasar por el quirófano en Valencia. Aunque se ha recuperado por completo, no consiguió estar listo a tiempo para representar a su país en París. No obstante, su palmarés sigue siendo impresionante, con medallas de plata y bronce en los Campeonatos del Mundo en Pista en 2023 y 2022, así como un bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

“Volver a Ibiza siempre es un placer. Es una marcha con la que me gusta cerrar la temporada, ya que me permite disfrutar de la bicicleta de una manera diferente. Desde que me invitaron por primera vez, en 2017 o 2018, he intentado no faltar a ninguna edición. Esta vez, estaré muy bien acompañado por diez compañeros del club”, declaró Maurice. “Es una oportunidad para descubrir la otra cara de Ibiza, la que tiene un lado más deportivo. Además, la organización siempre ofrece un trato excepcional”, añadió.

El primer fin de semana de octubre, Ibiza volverá a llenarse de ciclistas, que disfrutarán de sus carreteras y paisajes únicos. Juanjo Planells, responsable de la marcha, expresó su satisfacción por el creciente número de inscritos cada año: “Cada día sumamos más participantes, y con la presencia de Maurice y el equipo adaptado, continuamos reafirmando nuestro apoyo al ciclismo adaptado. Ver a tanta gente disfrutando de Ibiza hace que luchar por el sueño de mi hermano Bartolo siempre valga la pena”, confesó.

Esta nueva edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo promete ser una de las mejores de su historia. Todavía quedan inscripciones disponibles para participar en este evento único los próximos 5 y 6 de octubre.