Pablo rico, entrenador de la UD Ibiza Vóley: «El objetivo principal para este año será mantener la categoría»

¿Por qué ha decidido apostar por el proyecto de la UD Ibiza Vóley?

Cuando me llamó Mariano Esteban (el presidente) y me contó la idea que tenían acerca del club, que era sobre todo reinventar el tema del desarrollo de categorías inferiores y hacer una apuesta con jugadores locales para el primer equipo, no dudé. A mí todo lo que esté relacionado con el desarrollo me ha interesado mucho, por lo que me agradó la idea. Esa es la razón por la que me decidí por esta propuesta, a pesar de tener más ofertas encima de la mesa.

Usted siempre estuvo vinculado con el deporte base y el desarrollo del talento joven. ¿Qué le puede ofrecer al equipo?

He trabajado mucho en categorías inferiores, tanto en clubes como en selecciones nacionales. En los últimos 10 años he estado más vinculado al desarrollo de equipos adultos, pero nunca me desvié de lo que es el trabajo formativo. Trataré de aportar toda la experiencia de mi trabajo en la selección argentina, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Dicho sea de paso, me quito el sombrero con el gran trabajo que se lleva haciendo todos estos años que llevan luchando para el desarrollo del voleibol argentino. Eso es lo que intentaré aportar, haber trabajado en selecciones nacionales, lo que creo que me dio una perspectiva diferente acerca de lo que se necesita sobre todo a nivel mundial para configurar un equipo de élite.

¿Cómo va a intentar compaginar las labores de entrenador y director deportivo?

No lo veo incompatible, porque si fuese así no habría cogido el puesto, pero es una tarea ardua, exigente, de mucho trabajo. Lo primero que se me ocurre es hablar mucho con todos los entrenadores, para ver cuál es su idea en la metodología de trabajo y la cuestión operativa. En segundo lugar, hacer un buen diagnóstico de lo que hay. Yo ahora mismo no conozco en profundidad que es lo que hay en el club, de qué medidas disponemos para desarrollar o potenciar a los jugadores. Pero no me parece una tarea antagónica. Me parece la función de cualquier entrenador de equipo superior, siempre tiene que tener una mirada hacia abajo. Desligarse de las categorías inferiores me parece un error, porque teniendo en cuenta la estructura que tiene el club, y teniendo en cuenta que va a haber pocas posibilidades de traer refuerzos, la mirada hacia las inferiores es algo de vital importancia.

¿Tiene en mente el equipo que quiere conformar de cara a la próxima temporada?

Hasta ahora, las únicas referencias que tengo son las de Mariano Esteban. Sé que hay dos o tres jugadores mayores que son los que deberán de aportar la veteranía y la experiencia necesarias en una competición tan exigente como esta. El resto, son jugadores juveniles, por lo que estoy esperando la confirmación de cómo va a ser la plantilla. En función de los jugadores que tengamos, veremos qué es lo que podemos hacer durante la temporada.

¿Cuáles van a ser los objetivos para la próxima temporada? Se viene de una campaña en la que se ha jugado fase de ascenso a Superliga 1.

La propuesta que me ha hecho el club es trabajar mucho en apuntalar o potenciar todo lo que tengamos en la cantera y tratar de mantener lo más alto posible el primer equipo. Sin tener la posibilidad de fichar a jugadores extranjeros o jugadores de renombre va a ser difícil estar en los primeros lugares. Ojalá el trabajo nos acompañe para poder estar siempre en la mitad de la clasificación para no pasar apuros. Pero, en principio, el objetivo es mantener la categoría y sostener el equipo lo más alto posible. Hacer una buena base en el corto plazo para en el medio-largo plazo poder aspirar a cotas más altas.

¿Confía en ver algún día la UD Ibiza Vóley en Primera División?¿Qué expectativas tiene a medio-largo plazo?

Esperemos volver a ser de los favoritos, pero a medio plazo, por lo menos en lo que a mí respecta, implica responsabilidad, compromiso y tener un buen diagnóstico. Ver dónde estamos parados, y después armar un plan de desarrollo que sea capaz de poder captar talento de fuera, y que nos permita hacernos fuertes en toda la zona balear para que los chicos empiecen a acercarse a nuestro club. No solo chicos juveniles, hablo de armar un proyecto atractivo al que haya gente que quiera venir a jugar. Esa es mi idea a medio plazo. Poner a la UD Ibiza Vóley en el escaparate de nuevo para que los jugadores deseen estar con nuestro club.

¿Cómo va a ser la pretemporada? ¿Cuándo tienen pensado empezar los entrenamientos?

Todavía no tengo vuelo para ir a Ibiza, ya que me encuentro en Argentina pasando unos días. Aún no hay fecha establecida por el club. Yo lo que le he pedido al presidente es estar un mes antes allí. La competición liguera empieza el 5 de octubre, por lo que la primera semana de septiembre tenemos que ponernos a trabajar. La pretemporada va a ser una mezcla entre trabajo físico y técnico, porque necesitamos empezar a golpear la pelota cuanto antes. En función de esto, haremos más hincapié en la parte física que en la técnica en la primera parte de la temporada. Posteriormente, nos enfocaremos más en el juego para tratar de llegar a la primera jornada de liga en las mejores condiciones posibles.

