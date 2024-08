La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo contará con la Selección Nacional de ciclismo paralímpico

Ricardo Ten no es sólo un habitual de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, es también un enamorado de sus paisajes y sus carreteras, que volverá a visitar los días 5 y 6 de octubre con motivo de la marcha cicloturista. En este XXI aniversario, no vendrá solo, le acompañará todo el equipo paralímpico español que unos días rodará en la ciudad de la luz con motivo de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Hablar de Ricardo es referirse a un deportista que ha sido y sigue siendo un referente en su carrera. Inició su trayectoria deportiva en la natación, disciplina en la que compitió durante más de 20 años. Su debut paralímpico fue en los Juegos de Atlanta 1996, donde conquistó su primera medalla de oro en los 100 metros braza. A lo largo de su carrera en la natación, participó en cinco ediciones de los Juegos Paralímpicos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012), obteniendo un total de tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

Tras retirarse de la natación en 2012, Ricardo decidió reinventarse como ciclista adaptado. A pesar de ser un deporte completamente nuevo para él, rápidamente se destacó en el ámbito internacional. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, añadió a su palmarés una medalla de bronce en la prueba de contrarreloj en pista, consolidándose como uno de los pocos deportistas que han logrado éxitos en más de un deporte paralímpico.

«Volver a unos Juegos es siempre emocionante. Son los segundos en los que participo como ciclista y tengo muy buenas sensaciones para París. Después de Tokio, a pesar de los resultados, tenía un sabor agridulce a nivel individual. Este año, estamos muy ilusionados y creemos que volveremos con mucho que celebrar», asegura Ricardo. El combinado nacional será menor en esta ocasión, con un total de siete ciclistas: Ricardo Ten, Eduardo Santas, Damián Ramos, Alfonso Cabello, Pablo Jaramillo, Sergio Garrote y Luis Miguel García-Marquina. Como asegura el propio Ricardo, «la mayoría tiene opción de medalla». En pista estarán Pablo y Alfonso, mientras que en crono y ruta veremos a Damián, Eduardo, Luis Miguel, Sergio y el propio Ricardo. Si tuviera que apostar por una medalla segura, lo tiene claro. «Para mí Alfonso Cabello es el que volverá al 100% con una medalla de oro. Sergio Garrote también apunta a alto, pero si solo puedo dar un nombre sería Alfonso. Los demás no podemos ser tan ambiciosos, pero somos optimistas», confiesa. Todos ellos, los siete, estarán presentes en la vigesimoprimera edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo.

Imagen de archivo de Alfonso Cabello / Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

El seleccionador nacional de ciclismo adaptado, Félix García Casas, que no podrá acudir a la Vuelta por compromisos profesionales, se muestra prudente respecto a los resultados. «Es difícil hacer una predicción, estamos antes unos Juegos Olímpicos y pueden pasar muchas cosas. Es cierto que la prueba del kilómetro con Alfonso es donde más opciones tenemos. También con Sergio en handbike en la contrarreloj individual y fondo en carretera. Aunque no descartaría a Ricardo, Eduardo y Damián en la contrarreloj individual. También optan a medalla. Estamos ilusionados y tenemos muchas ganas». Félix, que ya estuvo en Ibiza cuando era profesional, lamenta no poder acudir en esta ocasión. «Tengo grandes recuerdos y espero poder volver muy pronto», asegura.

Final de temporada en Ibiza

Fuera del escenario paralímpico, Ricardo Ten ha brillado en los campeonatos mundiales UCI de ciclismo adaptado, tanto en pista como en ruta. Acumula más de 10 títulos mundiales, lo que lo convierte en uno de los ciclistas adaptados más laureados de la historia. Gracias a sus victorias en estos campeonatos, ha tenido el honor de portar el maillot arcoíris, símbolo de excelencia reservado solo para los campeones del mundo en cada disciplina. Por eso, para la organización de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, es un honor contar con su presencia desde hace años. «Al igual que con el ciclismo femenino, nuestra apuesta por el ciclismo adaptado siempre ha sido firme. Confiamos en la defensa del ciclismo para todos y seguiremos trabajando en esa línea. Por eso, la presencia de Ricardo Ten y de sus compañeros de selección de los Juegos Paralímpicos es muy importante y nos llena de orgullo. Algo estaremos haciendo bien», cuenta Juanjo Planells, responsable de la organización. La ayuda del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha sido crucial para traer al equipo completo. El área de servicios sociales del consistorio trabaja activamente en concienciar sobre temas como la inclusión social, el concejal delegado de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana de Sant Antoni de Portmany, Jorge Nacher, ha querido manifestar su agradecimiento a la organización por volver a contar con ellos. «Es un placer para nosotros tener de nuevo la oportunidad de colaborar con la Vuelta. En esta ocasión contaremos con la selección nacional de ciclismo paralímpico, con Ricardo Ten a la cabeza por su relación con la isla. El último año fue un éxito absoluto y en esta ocasión, además de visitar distintos centros educativos, estaremos con las principales asociaciones de la zona. Mediante las charlas que se realizan, tratamos de concienciar sobre la inclusión a todos los asistentes», aseguraba el concejal.

Para Ricardo, Ibiza es especial. «El calendario favorece muchísimo nuestra presencia en la isla para esta marcha cicloturista. Nos pilla al acabar la temporada, especialmente a los internacionales. No sabría decirte qué me gusta más, si el lugar, la gastronomía, el clima… Es una isla única y poder practicar allí deporte con la grupeta es genial. Tenemos los tramos cronometrados para competir y compartir luego esos momentos durante la comida. El paisaje es una auténtica experiencia en sí mismo. Y por supuesto, el trato a los adaptados que se nos brinda en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, creo que no lo recibimos en ninguna otra parte», confiesa Ricardo.

Por eso, el valenciano volverá junto a esa particular «grupeta» que compone la selección nacional de los Juegos Paralímpicos en París, para disfrutar rodando por las carreteras y calas ibicencas y, esperemos, celebrar un récord de medallas en la isla.