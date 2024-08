Una deuda deja en el aire la celebración del partido entre la UD Ibiza y la SD Ibiza

El partido que enfrentará el próximo miércoles a la SD Ibiza y a la UD Ibiza está en peligro debido a una deuda que mantiene el club rojillo con el celeste de 16.000 euros, relacionada con el mantenimiento del Estadio Sánchez y Vivancos, donde jugaba la SD la temporada pasada.

Según ha adelantado Radio Ibiza, la UD Ibiza será tajante y no disputará el partido de no resolver antes este conflicto. Además, el CD Ibiza ha anunciado que jugará un amistoso el próximo sábado frente al filial de la UD en el campo de Sant Rafel, algo que no tiene pinta de llevarse a cabo por el mismo motivo.

Según el presidente del CD Ibiza, Toni Marí, «nos cobran 1.000 euros por entrenamiento y otros 1.000 por cada partido, cuando en campos de Primera División como el del Mallorca se paga la mitad», por lo que encuentra esta cifra totalmente desproporcionada. Además, critica que no se ha hecho un desglose de todos estos gastos y culpa también al Ayuntamiento de Ibiza de haber llegado hasta esta situación, que no tiene visos de arreglarse: «Hemos explicado la situación una y otra vez al Ayuntamiento, aunque tampoco hace nada, a pesar de que es una instalación municipal», en declaraciones a Cadena Ser Ibiza.

Este viernes tendrá lugar una reunión del consejo de administración de la SD Ibiza para abordar el tema y tratar de encontrar una solución. De seguir enrocadas ambas entidades en sus respectivas posturas, el equipo recién ascendido a Segunda RFEF no descarta jugar los partidos de liga en el campo del Sant Rafel.

La UD Ibiza, por su parte, da otra versión de los hechos. Asegura con rotundidad que los datos que proporciona la SD «son falsos". "Todo está muy claro y se les computan las horas que han utilizado las instalaciones, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales. El coste total del mantenimiento del césped es de unos 90.000 euros, por lo que se les va a cobrar (a la SD Ibiza) la parte proporcional».

Además, subrayan que esta temporada, la entidad presidida por Toni Marí ha disfrutado de las instalaciones un total de 18 partidos y 25 entrenamientos, por lo que aseguran sentirse «cansados de la situación y de que la SD vaya de víctima, además de seguir incumpliendo con su obligación, que es pagar por usar el campo».

Además, desde la UD se muestran «sorprendidos», ya que la SD reclama jugar sus encuentros en césped natural, dando a entender que quieren compartir el uso del Estadio Palladium Can Misses, donde juega la entidad celeste sus partidos de Primera RFEF.

De momento, el equipo entrenado por Raúl Casañ no ha podido entrenar en el Estadio Sánchez y Vivancos en toda la pretemporada, lo que ha perjudicado a los jugadores, y amenaza con no disputar los partidos de liga de Segunda RFEF en estas instalaciones, ya que consideran que el Ayuntamiento de Ibiza «les está dejando de lado».

La UD Ibiza se ha puesto en contacto con el Consistorio para anunciar que no jugará el partido si la SD no paga su deuda. Lío a la vista.