La SD Ibiza hace oficial el fichaje de Simón Lecea

La SD Ibiza acaba de hacer oficial la llegada de Simón Lecea, lateral derecho de 23 años, que llega procedente del CD Calahorra. «Me siento muy feliz, satisfecho, contento. No sé cómo expresar y agradecer al club por la oportunidad que me está dando de estar aquí. Con ganas de conocer los compañeros, la ciudad, adaptarme cuanto antes al grupo, al cuerpo técnico, a todo el personal del club que me han dado un trato espectacular. Esperemos lograr los objetivos», ha declarado el riojano a su llegada a la isla.

«Mi experiencia como futbolista es corta, pero considero que muy buena con mi paso por el Real Betis Balompié, la UD Logroñés, el Calahorra. Ahora tendré la oportunidad de jugar para este gran club que me ha abierto los brazos. Estoy muy contento», ha añadido Lecea.

«Juego en la posición de lateral, también puedo hacerlo de central y pivote defensivo. Soy un jugador polivalente, con buena salida y trato de balón, Además, físicamente puedo dar un plus al equipo. Ayudaré en lo que necesite el club y el cuerpo técnico», concluyó el nuevo jugador de la SD Ibiza.