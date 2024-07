El piloto Toni Vingut vuelve a competir seis meses después de su accidente en el Dakar: "Estoy contentísimo, ha sido todo un logro"

El piloto del Moto Club d'Eivissa Toni Vingut ha vuelto a competir y ha sido en la 40ª Edición de la Baja España Aragón, una prueba que es puntuable para la Copa del Mundo de Bajas y que se ha celebrado este fin de semana. Hace poco más de seis meses del grave accidente que sufrió en el Rally Dakar y ahora ha vuelto a probarse sobre el quad en esta cita deportiva.

"En esta edición se han recorrido más de 800 kilómetros, de los que 512 han sido cronometrados. Toni Vingut ha obtenido la segunda posición en la Copa del Mundo de Bajas Quads, por detrás del francés Jerome Connart. El tercer escalón del podio lo ha completado el polaco Marcin Wilkolek. Vingut también ha obtenido la segunda plaza en la categoría de Veteranos —común entre motos y quads— por detrás del piloto de moto francés David Casteu. El tercer puesto ha sido para el piloto portugués de moto Pedro Bianchi Prata", detallan desde el equipo de Vingut en una nota de prensa.

El sanantoniense se ha mostrado satisfecho a pesar de las reticencias iniciales: "Estoy contentísimo. Para mí ha sido todo un logro haber podido participar. Esta competición me gusta mucho y hace unas semanas no veía nada clara mi participación debido a mi estado. Aunque he trabajado mucho en la rehabilitación, no sabía que tal me encontraría en una prueba tan larga". En este sentido, el ibicenco confiesa que pensaba que en algún momento se vería obligado a retirarse, algo que finalmente no ocurrió. Eso sí, cuenta que tampoco fue nada fácil. "He podido mantener un ritmo muy cómodo. Sí es cierto que he encontrado algunas situaciones más difíciles de lo normal. Me ha costado entrar fuerte en las curvas muy cerradas después de rectas rápidas. Era especialmente difícil frenar fuerte en los baches que se forman en la zona de frenada de estas curvas", explica en unas declaraciones recogidas por la nota. "En el quad, he realizado algunos ajustes para castigar menos mi espalda, aunque a costa de empeorar sensiblemente las prestaciones del quad", añade.

Finalmente, ha hecho hincapié en agradecer el trabajo de fisioterapeutas, médicos y monitores de las instalaciones deportivas de Can Coix, que en los últimos meses se han volcado en la recuperación de Vingut.