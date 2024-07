Vallvé y Sevillano se imponen en el Acuatlón Ciutat d’Eivissa

Los deportistas locales Marc Vallvé, en la categoría masculina, y Susana Sevillano, en la femenina, son los nuevos ganadores del Acuatlón Ciutat d’Eivissa. Los dos superaron a sus rivales en una carrera que se disputó en el paseo y la playa de ses Figueretes y que es la primera competición de las cuatro que forman la Liga de Acuatlón 2024.

Vallvé, de tan solo 16 años, llegaba a la competición después de coronarse campeón autonómico de la especialidad hace dos semanas. El joven registró una marca de 38 minutos y 41 segundos, que fue 20 segundos más rápida que la del subcampeón, Javier Cardona, y casi 3 minutos mejor que la del tercer clasificado, Rafael Reyes.

El paratriatleta Javier Vergara termina el tramo a nado.

El campeón apunta que salió «muy fuerte» en el primer tramo de la prueba para ponerse en cabeza. Por ello comenzó la natación con «unos diez o 20 segundos de ventaja» sobre el segundo. Una vez en el agua, fue «conservador» en la primera mitad y aceleró el ritmo porque observó que su ventaja se reducía. Finalmente, dio «todo» lo que le quedaba de energía en la última sección de la carrera a pie.

Vallvé señala que el viento de la mañana fue más molesto para él que el calor: «A la vuelta se notaba bastante y la vuelta de la natación era con corriente en contra». También anuncia que participará en tres pruebas de la Liga de Acuatlón como mínimo y que intentará estar en todas ellas.

Algunos participantes nadan en el circuito trazado en la playa.

Por su parte, Sevillano afirma que se reincorpora a la competición después de haber superado las lesiones provocadas por un accidente que la tuvieron de baja once meses: «Me rompí la clavícula, ligamentos y me tuve que operar». Asegura que este resultado es «sorprendente» para ella porque venía con «incertidumbre y nervios». Observa que todavía le «falta» tiempo para encontrarse en plena forma en el atletismo, pero que se encuentra mejor en la natación si no se hace daño en el hombro.

Susana Sevillano sostiene la cinta de llegada a meta como campeona femenina..

La ganadora detuvo el cronómetro a los 43 minutos y 30 segundos, que fue el séptimo mejor registro de la jornada. Tras ella llegó Irati Matas, con casi dos minutos de desventaja, y Patricia Quirós completó el podio con un tiempo de 46 minutos y seis segundos. Sevillano tenía claro antes de comenzar que su estrategia debía ser la de «aguantar» en la carrera a pie y nadar «sin provocar dolor» para sumar entrenamientos de cara a la temporada que viene.

Un atleta se calza las botas después de la natación.

Coincide con Vallvé en que el viento afectó más que el calor: «Cuando cambiaba de sentido, me lo encontraba de cara». Sevillano también comenta que quiere participar en todas las sesiones de la Liga de Acuatlón para «coger forma» y participar en un triatlón de media distancia a finales de septiembre.

En la prueba de menores, los ganadores fueron Pau Torres, con una marca de 26 minutos y 47 segundos, e Iris Ribas, que llegó a los 36 minutos y 49 segundos del inicio. En cuanto a la categoría por relevos, la primera pareja en cruzar la línea de meta fue la de Marina-Alejandro Cabrer-Jiménez, que completaron el circuito en 47 minutos y 17 segundos.

Los deportistas toman la salida de la prueba en el paseo de ses Figueretes.

Otro participante ilustre de la competición fue el paratriatleta ibicenco Javier Vergara, que hace una semana cosechó en Hungría una victoria en una prueba que forma parte de la Copa del Mundo. El competidor indica que se trata de un día «muy especial» para él porque se cumplen diez años del accidente que le costó la amputación de su pierna derecha. Añade que debutó en ese mismo trazado en su especialidad.

Varios atletas se esfuerzan en la carrera a pie.

El deportista resta importancia a la incidencia del clima en la prueba: «En los entrenamientos hay condiciones de todo tipo como lluvia y calor y te acostumbras. Al final, son más duros que las carreras». Vergara se muestra orgulloso de su primera mitad de temporada, que le ha llevado a estar entre los 15 mejores paratriatletas del mundo. Destaca que su objetivo hasta el final de año es tomar parte en competiciones locales y prepararse para el Campeonato de España en septiembre, la Copa del Mundo en octubre y una posible selección para el Mundial en función de sus resultados.

La organizadora del evento, Fátima Blázquez, asegura que esta edición del Acuatlón Ciutat d'Eivissa ha contado con 95 participantes, unos diez atletas más que la del año pasado. De ellos, 32 fueron mujeres, lo que supone un tercio de los deportistas que acudieron a la prueba.