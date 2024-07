El central Álex Lluch, nuevo jugador del CD Ibiza

El CD Ibiza acaba de anunciar la llegada de Álex Lluch, defensa central de 20 años que llega procedente del CE Mercadal. El jugador se muestra «muy ilusionado con esta nueva temporada y muy agradecido con la gran oportunidad que me ha dado el CD Ibiza. Con ganas de ayudar al equipo en todo lo que pueda y más».

Sus inicios deportivos fueron con el Sporting de Mahón, hasta que dio el salto a Juvenil Nacional con el CD Menorca. Poco después, fichó por el Atlético Baleares División de Honor y el último año de juvenil lo jugó con el Real Zaragoza en División de Honor, equipo que quedó segundo clasificado por detrás del FC Barcelona. Esta campaña ha sido un jugador muy importante en el Mercadal.

«En los últimos años he jugado como central diestro, aunque también lo he hecho como mediocentro defensivo. Me defino como un jugador contundente, rápido al corte y con buena salida de balón», concluye Lluch.