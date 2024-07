El Illes Balears Arabay Cycling Team confirma que estará en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

Los equipos más relevantes del panorama nacional siguen confirmando su participación en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. En esta ocasión, es el turno del Illes Balears Arabay Cycling Team que acudirá con representantes de todas sus categorías. La formación balear acudirá con sus profesionales, así como el equipo femenino, los sub23 y la escuadra junior. Todo un despliegue para formar parte de una marcha cicloturista excepcional, donde, por primera vez, rodarán junto a los seis últimos ganadores españoles del Tour de Francia.

El Illes Balears Arabay Cycling Team es un proyecto ciclista integral a nivel internacional que abarca todas las etapas de formación y tecnificación de ruta, BTT y pista, con equipos tanto masculinos como femeninos, desde escuela de iniciación y amateurs hasta el nivel profesional. Por la parte profesional, acudirán Pau Llaneras, Julen Amézqueta, Alex Molenaar (que el pasado mayo dio su primer triunfo a los profesionales en el GP Internacional Beiras e Serra de Estrela), Joan Albert Riera y Dani Navarro, director deportivo del Illes Balears - Arabay y exciclista profesional. “En la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo me volveré a poner un dorsal un año después de mi retiro. Una oportunidad única para disfrutar de dos días apasionantes en un entorno único y con un gran ambiente. Correré con cuatro corredores a los que he dirigido durante toda la temporada, espero que no se cobren la venganza en la carretera”, aseguraba Navarro. Por parte de la escuadra femenina, asistirán Valentina Ferreyra Beltramo, Clara Blanco Calbet, Antonia Forteza Crespí, María Rodríguez Ginard, Zoë Wuyts Laubert, Nuria Jeronimo Rebassa y Ana Albal Lorente.

El equipo balear es un habitual de la prueba y cada año garantiza su presencia en la marcha cicloturista como cierre de la temporada. “Para nosotros es muy importante contar con el Illes Balears Arabay Cycling Team en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, compartimos sus valores y su apuesta por el ciclismo desde las categorías inferiores”, asegura Juanjo Planells, responsable de la cita.

Los próximos 5 y 6 de octubre, veremos rodar por Ibiza a un gran plantel de ciclistas que disfrutarán de dos días inolvidables recorriendo la isla y disfrutando de sus paisajes de ensueño, su gastronomía, sus playas y su ocio nocturno.