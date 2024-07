Mariano Esteban, presidente de la UD Ibiza Volley: «El año pasado nos tuvimos que gastar más de 50.000 euros en alquileres»

¿Cómo está siendo la planificación para la próxima temporada?

Actualmente estamos manejando dos o tres opciones para el puesto de entrenador. El entrenador también será el director deportivo. Para nosotros, es más importante la figura de director deportivo que la del técnico, ya que el director deportivo lo va a ser para el club entero. Sus labores serán formar a otros entrenadores, organizar el tema de la base, protocolarizar procesos con la base. Hemos crecido mucho este año, tenemos más de 200 jugadores, y queremos subir a unos 300 añadiendo la parte de escolares porque en los pabellones no hay más sitio. No es cantera directa, pero es school academy, no pertenecerán al club directamente, pero le nutrirán. Son equipos no federados que es en lo que buscamos crecer. Para formar todo esto necesitamos a alguien con experiencia en la formación de jugadores jóvenes, y que a su vez pueda desempeñar la labor de entrenador del primer equipo. Hemos sondeado varias opciones, teníamos gente dispuesta a venir, pero lo hemos declinado porque necesitamos gente con experiencia y bagaje. Hay varias posibilidades, una de ellas muy buena, y lo cerraremos en breve. Antes del final de julio esperamos tenerlo cerrado.

Este año se va a priorizar el saneamiento económico del club, ¿cómo afectará esto a la confección de la plantilla?

Nosotros cuando hicimos el presupuesto para la temporada que acaba de terminar, pensábamos que íbamos a tener más superávit. Hemos tenido beneficios, pero mucho menos de lo que nos esperábamos, principalmente por el costo de los alquileres de los jugadores. Teníamos jugadores que no cobraban, o que trabajaban aquí y luego jugaban. No teníamos diez nóminas, teníamos jugadores que querían venir a jugar aquí y probarse en Superliga 2. Para el club esta es una liga muy cómoda, los viajes no son muy costosos, jugamos en el Grupo de Levante con Cataluña y Valencia, lo que nos permite ir y volver en el día de partido, con el ahorro que eso conlleva. En Superliga 1 no es así, hay tres equipos canarios, uno de Melilla, y no te permite esto. Cada viaje tiene un costo de entre 5.000 y 6.000 euros, por lo que los viajes se comerían otra parte del presupuesto. Este año 2023 lo hemos cerrado con superávit, ha sido un buen año en lo económico, 2024 también lo va a ser. El año pasado no calculamos la problemática de la vivienda en invierno. Nos tuvimos que gastar más de 50.000 euros en los alquileres de las casas de los jugadores, algo que no queremos que se repita el próximo año. Por eso, vamos a confeccionar un equipo con gente que resida en Ibiza. Hay varios jugadores en la órbita del club, pero queremos cerrarlos después del entrenador. Queremos hacer un proyecto que no sufra en Superliga 2, que se mantenga. Estamos próximos a cerrar a Cesar Martín, exjugador de la Selección Española que reside en Ibiza. También Arabís Rodríguez, y algunos más de los que están aquí. La idea es que con estos jugadores podamos armar un equipo competitivo. Queremos cumplir la parte económica de forma holgada, lo que nos va a permitir reducir la deuda y no tener compromisos financieros a medio plazo. Estar al día y que cada temporada se pueda planificar con las subvenciones de la temporada anterior. Tener poco gasto durante una o dos temporadas para conseguir ese ahorro y ese remanente para poder pensar en el ascenso a la máxima categoría nacional. En Superliga 2 la mayoría de equipos no pagan a sus jugadores.

La marcha de Luca Cuminetti al Benidorm será una baja muy sensible para el equipo, ¿cómo tienen pensado suplir su marcha?

Luca nos confirmó que si le manteníamos la oferta del año anterior se quedaba con nosotros, a pesar de tener ofertas muy superiores económicamente. Nosotros le dijimos que por el problema del alojamiento no podíamos igualarle la oferta del año anterior, por eso decidió decantarse por el Benidorm. Él quería quedarse, lo hemos intentado, pero somos muy conservadores con el proyecto. No sabemos cómo va a ser el invierno, y hemos sido muy precavidos con eso. Era uno de los mejores jugadores del equipo, y estamos trabajando para que se reincorpore Arabisen. Ha jugado en Superliga 1 de titular, tenemos varios jugadores en la órbita del club, pero vamos a tratar de suplirlo con garantías. No hay nada cerrado, pero lo tenemos cerca. Estamos haciendo un gran esfuerzo.

¿Cómo se ha digerido no conseguir el ascenso la pasada temporada?

Tanto en la Copa Príncipe como en la fase de ascenso hemos perdido 3-2 con el campeón y con uno de los equipos que ha ascendido. El nivel lo hemos tenido, ha sido una lástima. El campeonato es un poco injusto al no primar la fase regular con un ascenso directo y que te juegues toda la temporada a un partido. Es la lotería de la Superliga 2, necesitas un proyecto deportivo muy superior al resto para tener el ascenso casi asegurado. Si hubiésemos ascendido el coste habría sido mucho mayor, a nivel monetario y de personal. Nosotros queremos un club más ibicenco, y más de los ibicencos, priorizando nuestra base. Hubiéramos podido afrontar el ascenso, pero nos hubiera exigido mucho trabajo. El ascenso es un paso natural que se dará si la parte deportiva está en consonancia con la estructura del club.

¿Tienen planificada la pretemporada?

No hay nada concreto porque nos faltan por cerrar cosas, pero la pretemporada comenzará el 1 de septiembre. La liga empieza el primer o segundo fin de semana de octubre, y la estructura de la liga será igual. Pero comenzaremos a entrenar durante los primeros días de septiembre. n

