Piqueras será el técnico de un Sa Real con acento ibicenco en Tercera FEB

José Antonio Piqueras, entrenador del Blakstad Sa Real, se muestra realmente feliz tras haber conseguido un patrocinador sobre la bocina que les ha permitido poder disfrutar del derecho que consiguieron la pasada temporada en la pista, el ascenso a Tercera FEB. Confiesa que pasaron momentos muy duros, pero que todo ha merecido la pena gracias a la consecución del nuevo sponsor: «Estamos con gran tranquilidad después del agobio que pasamos por no poder inscribirnos, que era una desilusión por toda la gente a la que íbamos a dejar en la estacada. Jugadores, clubes... era un tema muy complicado, y la verdad que haber conseguido ese patrocinio a última hora nos ha dado la vida», manifestaba un emocionado Piqueras.

Confiesa que ‘explotaron’ de alegría al enterarse de la entrada de Limpiezas Arévalo: «Sentimos una alegría inmensa. La ilusión de poder estar ahí, de poder cumplir lo que habíamos deseado durante toda la temporada», algo tras lo que desde el Blakstad Sa Real pelearon varios años: «Llevábamos cuatro años en esa línea de intentar el asalto a esta categoría, y haberlo conseguido y tener todo atado para jugar el año que viene en Tercera FEB, nos hace sentir una felicidad descomunal». También quiso mostrar su agradecimiento al nuevo patrocinador: «Antes de nada, tenemos que agradecer a Limpiezas Arévalo lo que ha hecho con ese patrocinio, demostrando querer estar con nosotros. No había el apoyo económico que creíamos que íbamos a encontrar por parte de las empresas de Eivissa», a la par que afirma que, tras Limpiezas Arévalo, hubo dos corporaciones más que quisieron entrar en el club, pero declinaron sus ofertas: «Al final, un par de empresas quisieron apostar por nosotros, pero la primera que llegó es la que se quedó. No quisimos revender nada, optamos por ser consecuentes con el que nos dio el apoyo inicial, creímos en él igual que él creyó en nosotros».

Sobre el nuevo proyecto, el entrenador afirma que se premiará a los jugadores que han logrado situar al club en Tercera FEB confiando en ellos para la próxima temporada: «A nivel de equipo será un proyecto continuista. Vamos a premiar a los jugadores que han subido, pero evidentemente va a haber cambios», aunque todavía no hay nada oficial. «De momento estamos en la fase preliminar de la toma de decisiones, pero algún cambio va a haber por circunstancias de jugadores que no pueden seguir en la categoría. A partir de aquí, vamos a intentar trabajar con gente de Eivissa, deportistas que creemos que están preparados para jugar en nuestra categoría». También quieren aprovechar para fomentar la cantera: «Debemos emplear esta categoría para la formación de jugadores, donde queremos que cohabiten y trabajen jugadores júnior y que en Tercera FEB puedan tener una rampa de lanzamiento. Para nosotros es muy importante la cantera, todo está fundamentado porque hay un grupo de jugadores que tienen la capacidad de llegar ahí y jugar en esta categoría, pero debemos aprovechar esta situación».

Además, adelantó que continuará como técnico del primer equipo, dando así más continuidad al proyecto: «En principio voy a continuar yo como entrenador para la próxima temporada».

Piqueras confía en el talento local: «Vamos a intentar fundamentarnos con jugadores de Eivissa, no de fuera de la isla. Hay jugadores que están sobradamente capacitados para jugar en esta categoría, que van a reformar posiciones que tenemos un poco más debilitadas». Todavía no tienen nada cerrado,ya que ayer se firmó el nuevo patrocinio: «Hoy es el primer día de trabajo. No hemos hecho nada en este aspecto hasta que no tuviésemos la plaza confirmada y la firma de esto ha sido hoy, por lo que a partir de ahora tenemos vía libre a nivel deportivo para empezar a hablar de cómo se confecciona la plantilla y también del grupo de trabajo a nivel técnico».

También desveló cuándo darán comienzo los entrenamientos para el primer equipo: «La pretemporada comenzará a principios de septiembre. Ahora mismo el inicio está estipulado para el día 2», aunque todavía no tienen nada cerrado, debido a la tardanza en conseguir el patrocinio, firmado ayer: «Hoy acaban de publicar las bases de la liga, la primera jornada es el 13 de octubre, y en esta pretemporada queremos poner a la gente a punto y trabajar las cosas que necesitaremos para la competición. También tenemos que establecer partidos amistosos que todavía no tenemos asignados, pero queremos empezar un mes y medio antes para estar a punto y comenzar la competición con garantías».

Suscríbete para seguir leyendo