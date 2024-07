José Bueno, presidente del Básquet Sa Real: «Es vergonzoso tener que mendigar en Ibiza para subir a Tercera FEB»

El presidente del Sa Real, José Francisco Bueno Tur, ha confirmado en declaraciones a Diario de Ibiza que el Club Bàsquet Sa Real renunciará este viernes a su plaza en Tercera FEB si no consiguen que un patrocinador comprometa con el club una cantidad de unos 35.000 euros para hacer frente al salto de categoría.

Este diario ya publicó el pasado 19 de junio el llamamiento que tanto el presidente del club, a través de una carta a empresas de la isla, como un puñado de leyendas del baloncesto nacional en redes sociales habían realizado para que el tejido social de la isla apoyara al Sa Real tras su ascenso deportivo a Tercera FEB. Sin embargo, el club colegial no ha logrado un esponsor principal que apueste por el equipo. «No hay vuelta atrás porque el próximo día 13 tenemos que presentar un aval de 8.000 euros y si no podemos hacer frente, otro club querrá coger la plaza y hay que darle tiempo», explica resignado José Bueno, antes de añadir que en la Asamblea general de la Federación balear que tendrá lugar este sábado en Mallorca deben «dar una respuesta» porque, según lamenta, «ya nos hemos saltado plazos y no queremos quedar peor de lo que estamos quedando ya».

Para el presidente del Sa Real se trata de «una desilusión muy importante». «Si me dices que estamos pidiendo una cantidad desorbitada de 100 o 150 mil euros, digo vale, pero aquí tenemos empresas para las que 30 o 35 mil euros nos les hace un agujero en la cuenta de resultados y en cosas que podemos considerar menos importantes se lo gastan sin problemas», dice indignado.

José Bueno recuerda que el club lo sustentan «los padres de los chavales de las categorías inferiores» y se fustiga al pensar que a las empresas a las que han llamado a su puerta «no les supondría tanto esta cantidad» cercana a los 35.000 euros a cambio de pasear su nombre por la península en categoría nacional.

El mandatario del club de Vila admite que también han intentado hablar con la UD Ibiza en busca de una vinculación al estilo que mantiene con el Gasifred o el Handbol Club Ibiza. «Pero no hemos recibido respuesta. Lo he intentado yo personalmente y sé lo que se ha insistido. Que hasta me da vergüenza pedir estas cantidades porque lo que he hecho es mendigar», lamenta ofuscado, y añade: «Se me cae la cara de vergüenza, porque para mí es mucho dinero pero para empresas hoteleras, discotecas, restaurantes, empresarios de la construcción, de venta de materiales… eso lo ganan en lo que yo me como un bocadillo».

Finalmente, recuerda que las ayudas de instituciones «llegan cuando llegan» y que las de la temporada 2023-24 del Ayuntamiento de Ibiza y del Consell Insular «aún no han llegado». «Si no hay una inspiración divina, el viernes (hoy) por la tarde diremos que renunciamos para que cualquier otro club de las islas pueda preparar la documentación para presentarla. No queremos que quien pueda hacerlo no tenga el tiempo. En unas horas esto está finiquitado», concluye.

