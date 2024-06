Recogidas cuatro toneladas de basura en Ses Variades

Éxito absoluto de la iniciativa llevada a cabo por la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano y One Planet One Life. 80 personas acudieron a la zona de ses Variades, en Sant Antoni de Portmany, para realizar una limpieza del litoral ibicenco y lograron reunir cuatro toneladas de basura.

«Ha sido increíble», se emocionaba Juanjo Planells, responsable de la prueba deportiva. «Para nosotros es muy importante esta aportación al ecosistema de nuestra isla. Todos vivimos aquí y queremos mantener nuestro entorno limpio para seguir disfrutando de este paraíso muchos años», sentenciaba.

La limpieza del litoral se convocó hace más de una semana y ha recibido una gran acogida por parte de los voluntarios. Aunque la iniciativa partió de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano y One Planet One Life, recibió el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, el Grupo Mambo, Ibiza Rocks y Empresas Florencio. Una jornada de sábado destinada al cuidado del medio ambiente.

Algunos de los voluntarios se han mostrado muy a favor de esta iniciativa. «Lo importante es concienciar de que la basura nos la tenemos que llevar con nosotros. Cuando vamos a la playa o visitamos un lugar, toda la basura orgánica o plástica, la recogemos. No se tira al suelo o en un bosque. Nosotros venimos a limpiar encantados y nos lo pasamos bien, pero hay que concienciar a la gente», aseguraba uno de ellos.

Diego de la Viña Bastida, cofundador de One Planet One Life, aseguraba que «estas iniciativas muestran el gran problema que tenemos con los residuos de un solo uso. Necesitamos que todos trabajemos juntos para cambiar esto. Estas acciones nos ayudan a mostrar el problema real que tenemos y a producir ese cambio necesario».

Pepita Torres, regidora de Medioambiente de Sant Antoni de Portmany, tampoco faltó a la cita como representante del ayuntamiento. «No me cabe duda de que con estas iniciativas damos la visión de que si nos juntamos todos en un par de horas conseguimos hacer una gran labor de limpieza», comentaba la regidora.

Un año más, el trabajo de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano para reducir el impacto negativo en el medio ambiente ha dado sus frutos. Un compromiso que viene de mucho tiempo atrás y que seguirá para lograr que el litoral ibicenco, gracias a iniciativas como esta, siga siendo tan espectacular como hasta ahora. n