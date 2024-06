Marcos Páez: «Va a ser una de las cinco mejores instalaciones de las Islas Baleares»

Marcos Páez tiene la difícil misión de combinar la labor de vicepresidente y gerente del Class Bàsquet Sant Antoni. El directivo se muestra feliz por haber conseguido acometer por fin las reformas en el pabellón de Sa Pedrera, fortín del club ibicenco: «Ya no es solo por necesidades del club, sino por acometer las mejoras de una instalación que lo necesitaba». Por su parte, asegura que han hecho los deberes, «el club ha hecho un proyecto que ya está acabado, y se va iniciar en breve una licitación para ejecutar la obra. Si todo va bien, una vez que esté adjudicada, en tres meses puede estar finalizada».

Se van a atacar todas las partes que se han quedado pequeñas o anticuadas: «Hay que hacer un refuerzo del parquet, porque es un parquet flotante. Van unos modulares de gradas en los modulos norte y sur, y una zona más pequeña en el palco Ca Nostra, frente a los banquillos». Si las obras se desarrollan con normalidad, el trabajo en el pabellón podría estar resuelto en un plazo de unas dos semanas: «Si todo va bien, la obra puede estar en 15 días. El tema es las gradas, que vienen hechas a medida, pero es un trabajo de fuera de la instalación».

Aunque están abiertos a un cambio de calendario si algo no sale según lo esperado, «de todas maneras, si hay que hacer un retoque de competición y jugar dos partidos más fuera y hacer una inversión de calendario, hablaríamos con la Federación Española para que nos lo concediese. Si la obra dura un mes, hablaríamos con la Federación Española para arreglar el calendario, aunque tuviésemos que jugar más partidos seguidos fuera. También podríamos ir a jugar a otra instalación de la isla, pero ahora mismo es algo que no contemplamos».

Se van a acometer diversas reformas en el parquet, gradas, publicidad y megafonía: «Se va a levantar el parquet y se va a reforzar para que pueda aguantar el peso de las nuevas gradas. Vamos a tener entre 2.000 y 2.200 personas de aforo», algo que marca el reglamento de la competición: «La Federación nos pide un aforo de 2.500 personas, pero con un pabellón que tenga entre 2.000 y 2.200 no nos van a poner ningún problema», decía un seguro Páez. Además, se va a mejorar la infraestructura publicitaria, algo que consideran imprescindible desde el club portmanyí: «Vamos a instalar 36 metros de LED para poner publicidad dinámica, algo que era fundamental porque no nos cabía más publicidad», y afirma que hay numerosas empresas que buscan colaborar con el Class a las que hasta ahora no se les había podido dar cabida por falta de espacio: «Hay mucha gente que quiere colaborar con el club, y tenemos que aprovechar este momento». «Tenemos una base de patrocinios muy consolidada, que está con el Class Bàsquet Sant Antoni porque quiere estar, pero tenemos que intentar seguir creciendo».

También se van a mejorar los banquillos y la megafonía. «Hay una partida para la mejora de la megafonía en la instalación, que es muy deficitaria. También se va a mejorar el mobiliario de banquillos, para profesionalizarlo todo un poco más». «Vamos a tener una de las cinco mejores instalaciones de les Illes Balears». Todo ello, pensando en las necesidades de los aficionados: «Necesitamos tener una instalación donde la gente pueda venir a ver el baloncesto y, sobre todo, sentirse cómoda», y daba mérito a la gestión del pabellón con las condiciones que tenía hasta ahora, «es un milagro que hayamos conseguido meter en el último partido de play-off 1700 personas cuando solo hay un graderío para 400 personas es algo muy complicado».

Por último, asegura que con esta reforma el club podría ascender sin tener que volverse a meter en obras: «Nos va a dar un recorrido bastante largo, incluso si llegamos a ascender a Primera FEB (antigua LEB Oro)».

