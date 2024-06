La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano y One Planet One Life promueven la limpieza del litoral ibicenco

La organización de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano y One Planet One Life han organizado una limpieza de la zona de Ses Variades, en la que colaboran el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, el Grupo Mambo, Ibiza Rocks y Empresas Florencio. Será el próximo 29 de junio y todos aquellos que quieran participar, previa inscripción, están citados en el Café Mambo a las 9.30 horas. Una acción que sigue en la línea del compromiso de la Vuelta con el cuidado del medio ambiente.

Todos los organizadores, junto a Voluntaris de Eivissa e Ibiza Hike Station, y los que se inscriban a través de este enlace, se repartirán en diferentes grupos para la recogida de residuos en Ses Variades. Tras un descanso en torno al mediodía, los participantes se trasladarán dirección cala Gració para limpiar la zona del Aquarium. El fin de la jornada serán en el Hotel Florencio, con una comida buffet y un sorteo final entre los participantes.

Juanjo Planells, director de la prueba, tiene claro que “reducir el impacto de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano es algo necesario”. Algo en lo que la organización lleva años trabajando. “Esta actividad es un claro ejemplo de nuestro esfuerzo en esta línea. También es un ejemplo los cursos que damos en colegios en San Antonio y San José y nuestro tratamiento de los residuos durante la prueba”.

Desde Sant Antoni de Portmany, no han dudado en apoyar siempre estas iniciativas. “Lo más importante para nosotros como municipio es limpiar una zona que por el tránsito de la gente termina acumulando residuos y esta jornada de limpieza nos permite solucionarlo”, Pepita Torres, regidora de Medioambiente.

Otros de los colaboradores de la prueba, Grupo Mambo e Ibiza Rocks, no han dudado en unirse a esta iniciativa. “El Grupo Mambo se suma a esta gran iniciativa de limpieza del litoral porque para nosotros es una máxima como empresa. Operamos como grupo en varios locales de la zona y ya trabajamos en su limpieza de forma privada, pero este tipo de acciones nos ayudan a mantener los espacios con el mínimo impacto, lo que es una prioridad absoluta para todos. Hay que concienciar a la gente al máximo”, aseguraba Pablo del Campo, director adjunto Grupo Mambo.

Por su parte, Alex Nieto, director de Ibiza Rocks declaraba: “En Ibiza Rocks sabemos el valor y la riqueza que tiene la isla y la importancia de preservarlo. Nos gusta participar de forma activa en estas acciones de concienciación y gestión de residuos. Estamos más que felices de poder aportar nuestro grano de arena”.

Para todos los que acudan a la jornada de limpieza (previa inscripción para poder organizar de forma eficaz los recursos), se recomienda usar ropa cómoda, crema solar y traer una botella de agua reutilizable. Los materiales para la recogida los proporcionarán desde la organización. Y recordad que lo más importante de esta acción, al margen de la limpieza, es el mensaje: cambiar los hábitos de consumo para dejar de crear residuos.

El punto de encuentro será el Cafe Mambo (Carrer Vara de Rey, 40, 07820 Sant Antoni de Portmany, Illes Balears), a las 9.30 horas.