Jordi Horrach, candidato a presidir la FFIB: «En la delegación y en los clubes de Ibiza tiene que haber cambios y regeneración»

Jordi Horrach, que lleva un año y medio como secretario de la FFIB, repasa en esta entrevista con Diario de Ibiza las medidas que pretende adoptar si es elegido presidente de la Federación balear de fútbol.

¿Cuáles serán sus primeras medidas si la asamblea de la federación balear le hace presidente?

Es importante tener en cuenta que lo esencial es regenerar el mundo federativo. Hay que hacer un cambio de 180 grados, importante, para adaptarnos al siglo XXI como por ejemplo al portal del federado que es una herramienta que nos dará un mejor funcionamiento con los clubes. Que los padres se den de alta para tramitar las licencias, este portal ya funciona en otras partes de España y hay que importarlo inmediatamente, con un acuerdo previo con los clubes. También he hablado de un convenio de convivencia entre clubes, hay algunos que son grandes y necesitamos que los pequeños puedan convivir con ellos y que puedan mantener a chavales en sus núcleos de población sin ser movidos rápidamente a los clubes grandes. Hay una serie de modificaciones reglamentarias que tenemos que hacer para que el jugador se quede en el club de origen. Hay que regenerar el comité técnico de árbitros, que haya mucha más formación. Y otra medida es la oficina de atención al club que ya instauramos hace un año y medio pero que tiene que tramitar las subvenciones para que las haga la federación si el club lo autoriza. Estas herramientas son fundamentales para empezar cuatro años en lo deportivo de otra manera.

¿Cuáles son sus propuestas para la mejora del fútbol de Ibiza y Formentera?

Hay que entender que el fútbol no puede ser el mismo para todas las islas. Cada isla tiene que tener un modelo de competición adaptado a sus necesidades, el sistema que tenemos este año ha sido aprobado hace poco entre los clubes, quieren mantenerlo y debe ser así, nunca debe haber una norma general para todos, hay que respetar que la cultura de Menorca, la de Ibiza y Formentera y la de Mallorca no son la misma por número de clubes y jugadores.

La Liga Autonómica Cadete ha sido un gran éxito, ¿existe la opción de hacer una Liga Autónomica Infantil?

Estas categorías a nivel autonómico tienen que ser aprobadas por el Govern porque no habría subvenciones para costear los billetes. Si lo es, hay que hacer una solicitud al Govern, pero el Govern entiende que a esas edades tan tempranas el fútbol todavía no está en temas competitivos, sino mucho más formativos. Por nuestra parte todo lo que sea unificar islas, trabajar juntos y darse a conocer en todos los lugares, sería sensacional. Pero sin acuerdo con el Govern es imposible.

¿Cómo valora la gestión que hacen la delegación, los clubes pitiusos y el comité de árbitros insular?

Están todos entregados, con Paco Parra que es el nuevo delegado insular se ha acercado mucho más a los clubes, que son la parte fundamental de la federación y los que tienen que decidir las competiciones de Ibiza y Formentera. Tanto en la delegación como en los clubes también tiene que haber cambios y regeneración. Pero es cierto que estamos mucho más cerca del club y sabemos lo que quieren.

¿Necesita Ibiza más instalaciones municipales ante el incremento del número de jugadores y equipos?

En Baleares en general faltan instalaciones, mucho más en Ibiza y en Menorca porque son mucho más pequeños porque el crecimiento demográfico es exponencial, estamos creciendo a razón de 3.000-4.000 licencias anuales y no tenemos espacio. Ni en fútbol, ni mucho menos en fútbol sala que es uno de los grandes damnificados de esta falta de pabellones y no puede crecer más de lo que querría aunque tengamos niños y niñas para ello.

¿Qué opina de que el nuevo gobierno municipal de Ibiza impida que haya nuevos clubes por la instalaciones?

Tenemos que adaptarnos a la realidad, si hay una demanda social de gente que quiere jugar al fútbol tendremos que adaptarnos. No volver atrás y pararnos… hay falta de instalaciones en más deportes, no podemos dejar gente sin hacer deporte, y el fútbol que es el deporte mayoritario tiene que poder albergar todos aquellos jugadores que quieran jugar al fútbol. Habrá que buscar soluciones, seguro, incluso el Ayuntamiento de Ibiza, para tener más instalaciones.

Ibiza ha comenzado con la instalación de protecciones en sus campos para evitar golpes de gravedad, como se han producido en chicos muy jóvenes. ¿Cree que se ha llegado tarde?

El fútbol, la sociedad, el deporte, van muy rápido. Y van tan rápido que debemos adaptarnos muy rápido también. La medida que ha adoptado el Consell Insular y los municipios de Ibiza es pionera, tiene que ser exportable urgentemente a todos los municipios de Mallorca y Menorca, es esencial para la seguridad de los chavales y sin esto corremos el riesgo de no poder llegar. En Ibiza el Consell ha asumido el coste de estas instalaciones y en el resto de islas debe exportarse.

A pesar de las campañas de sensibilización contra la violencia en los campos, continúan produciéndose episodios lamentables.

Ya llegamos hace meses a un acuerdo con el Govern para tener una serie de medidas como poner cámaras de seguridad en la grada, es esencial que la gente entienda que la Federación no puede actuar sobre personas sin licencia, solo con la gente dentro del terreno de juego. Es un tema de concienciación, pero no sancionador. El Govern ha dado un paso hacia adelante con las cámaras de grada, sin ello y sin presencia policial no llegaremos a una violencia cero.

¿Y con las personas con licencia y los clubes? ¿Hay que endurecer las sanciones y las multas?

Sí, yo creo que estamos siendo ya muy duros desde los comités de competición se está sancionando a jugadores con más de uno y de dos años. Es importante tener esa visión de que el tema de la sanción no es público pero existe y ha habido modificaciones en el reglamento y el código disciplinario que nos han llevado a ser tan duros. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, y tenemos el apoyo de los clubes y la gente, que condena la violencia. Hace quizás 15 años no, pero ahora cualquier club es el primero que hace un comunicado, que toma una medida o que echa a un jugador o a un padre.

Va a contar con el ibicenco Toni Curuné es su directiva, ¿cambia algo ahora que va a mantenerse en la presidencia de la Penya Independent?

Cuando hablé con Toni Curuné era una persona que iba a dejar el club y que ahora con buen criterio no lo ha dejado para que no desaparezca de momento. Como vicepresidente de la Federación, Toni va a tener una visión mucho más empresarial de lo que es el mundo futbolístico y creo que es necesario para poder crecer y tener más recursos para los jugadores y tener más representatividad de las islas en la junta de la Federación.

¿Qué opina de la degradación que está sufriendo la Federación española por todos esos casos recurrentes de presunta corrupción y mala imagen?

Yo creo que el que ha hecho, que la pague. Al final cuando te pones al frente de una institución tienes la obligación y el deber de ser consecuente y responsable, y el que no lo sea debe salir del fútbol y del deporte. Lo importante es poner los mecanismos de control para que esto no suceda. No creo que tengan que ser intervenidas estas federaciones, pero sí que internamente junto con los gobiernos tienen que regular esos mecanismos de control, para que no valga todo y que los recursos económicos de la federación sean controlados.

¿Va a volver a albergar Ibiza un evento de grandes dimensiones como fue la visita de la selección española femenina?

Estamos trabajando para que venga otra selección, no puedo decir más porque todavía estoy como candidato. Trabajaremos para que Baleares tenga los mejores eventos, como hemos tenido ahora con la absoluta (en Palma) la femenina o la absoluta femenina de fútbol sala. Somos una comunidad privilegiada y tendremos la ocasión de volver a traer una selección importante.

¿Qué parte juega la federación y qué opina de esa pugna que mantiene la UD y el CD entre sí y con el ayuntamiento por el uso del estadio de Can Misses?

No conozco los pormenores del contrato de cesión por parte del ayuntamiento pero en una ciudad pequeña no es fácil convivir dos equipos de este nivel, sobre todo la UD Ibiza que ya ha estado en Segunda División. Son temas internos la federación solo puede intentar mediar para un posible acuerdo si lo hubiese, y si nos buscan siempre estaremos ahí.

