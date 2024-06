Iván Gil, entrenador del San Pablo: «Vamos a Tenerife a dar la campanada»

El San Pablo Ibiza está a 48 horas de alcanzar la gloria en el fútbol sala femenino nacional. El conjunto que dirige Iván Gil aspira a ser el primero de la isla en lograr el ascenso a Segunda División en la pista –en 2022 la Peña Deportiva consiguió una plaza gracias a varias renuncias– pero necesita ganar este domingo en Tenerife (11 horas) tras el empate cosechado el pasado fin de semana en es Viver frente al CFS Teidaya canario. Las ibicencas encajaron el 3-3 sobre la bocina en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso y tendrán que ganar en el pabellón Los Hinojeros –no hay penaltis en caso de finalizar la prórroga en tablas– por el mejor coeficiente de las tinerfeñas.

«Sabemos que es muy difícil porque el empate no nos vale, pero las chicas están tranquilas, han entrenado muy bien y vamos a por todas y a intentar hacer la machada de ser el primer equipo de Ibiza que asciende a Segunda por méritos deportivos en el ‘play-off’», subraya Iván Gil, que tiene a todas sus jugadoras concentradas en competir al máximo y no perder la esperanza de batir a las canarias en su propia cancha.

La expedición ibicenca pone rumbo a Tenerife este mediodía, vía Madrid, con las mochilas cargadas «de ilusión» y con la «satisfacción de tener los deberes hechos» tras lograr el doblete en la Liga y la Copa balear, recuerda el preparador ibicenco.

«Vamos con la mayor de las ilusiones y a ver si damos la campanada, no renunciamos a nada. Si no ganamos no pasa nada, la temporada es brillante, con el doblete de Liga y Copa, esto sería el broche de oro, pero vamos a intentarlo con la máxima ilusión y la máxima humildad; con nuestras señas de identidad del club que son el trabajo, la humildad y el sacrificio», añade el técnico del San Pablo, que ya demostró en el partido de ida sus cualidades poniendo en jaque a un Teidaya que lo había ganado todo durante la temporada regular antes de llegar a es Viver.