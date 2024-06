Ibiza acoge el sábado un partido de leyendas con Xavi y Casillas

Ibiza acogerá este sábado un encuentro de leyendas del fútbol nacional para conmemorar los 25 años de la consecución del Mundial Sub-20 de Nigeria. El encuentro tendrá lugar en el campo municipal de Sant Antoni a partir de las 20 horas.

El partido organizado por Juan Mesa 'Labi Champion' contará con un cartel de auténtico lujo en una lista en la que aparecen, entre otros, el ya exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández o Iker Casillas. Aunque será el viernes en una presentación que tendrá lugar en el Consell Insular de Ibiza cuando se ofrezca la lista definitiva de las estrellas que participarán en el evento, entre los participantes confirmados destacan Camacho, Carcelén y Zambrano en el banquillo y exfutbolistas como Aranzubia, Marchena o David Aganzo, actual presidente de la AFE.

Partido reciente organizado por la AFE / D.I.

Según explicó Juan Mesa 'Labi', el partido no se ha podido llevar a cabo en el estadio de Can Misses por coincidir en fechas con la participación de la UD Ibiza en el 'play-off' de ascenso a Segunda División. El conocido relaciones públicas quiso expresar su satisfacción por que Ibiza pueda albergar este tipo de encuentros con leyendas del fútbol español por delante de otras ciudades, para "que la gente disfrute de estos grandisimos futbolistas". "Este acto va a ser muy bonito y deseamos que acuda todo el mundo", añadió Labi, destacando el esfuerzo que ha supuesto organizar este evento deportivo y agradeciendo la colaboración de Salvador Losa y Vicent Marí del Consell d’Eivissa; al alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos Serra y el concejal Daniel Sánchez; y a Rafa Triguero y Amadeo Salvo "que estaban dispuestos a dejarnos Can Misses".

Está previsto que la entrada tenga un precio simbólico para participar en una rifa con carácter benéfico.