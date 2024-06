La afición de la UD Ibiza sufrió un duro golpe emocional tras un intenso partido que, como mínimo, mereció empatar el equipo ibicenco. El club había logrado enganchar a los aficionados para llenar el estadio de Can Misses, que presentó la mejor entrada de la temporada con 4.500 espectadores. Incluso en la previa organizada por las peñas Pagesa y Corsarios hubo un gran ambiente de fútbol, pero la ilusión y las ganas de todo el entorno celeste no fueron suficientes para conseguir la victoria. El equipo de Onésimo sucumbió ante un Barça Atlètic que celebró el triunfo con sus aficionados como si se tratase de un título. Las gradas lucieron un aspecto inmejorable, teñidas de azul, pero sólo una remontada épica en Barcelona permitirá a los seguidores regresar en unas semanas a Can Misses.

Mazazo para una afición volcada con la UD Ibiza