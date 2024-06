Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic: «En el vestuario hay ambiente de ascenso»

Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic, aseguró que el de hoy «es el partido más importante» del ejercicio y que «en el vestuario hay ambiente de ascenso, porque nos quedamos con la espina clavada el año pasado», añadió. Y concluyó que su equipo se siente «fuerte» para intentar superar la eliminatoria. «Lucharemos y competiremos», añadió.

El técnico mexicano ha recuperado a Marc Bernal y a Guille Fernández, que han caído en la fase de grupos del Europeo sub-17 con la selección española. Y también a Héctor Fort, que hasta ahora estaba en dinámica de primer equipo, y a Marc Guiu, habitual en los últimos partidos. Además de todo esto, Márquez cuenta con otra gran noticia. Aleix Garrido, que sufrió una rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo a finales de febrero -por la que tuvo que ser intervenido-, ha recibido el alta médica y ya está disponible.

De la UD Ibiza, dijo el mexicano que es un equipo «con experiencia, calidad sobre todo delante, con jugadores fuertes en el juego aéreo y explosivos; será un partido difícil». Pero asegura que su equipo ha competido «bien» en los últimos partidos y que llega «en buena dinámica». Espera un buen resultado. Y, aunque no puede contar con Mika Faye, aseguró que «es muy importante, pero estamos acostumbrados a tener bajas». Eso sí, lamentó no poder alinear a la vez a varios juveniles por reglamento: «Nos condiciona el tema de las fichas. Son jóvenes y no podemos jugar con todos. Tenemos que intentar utilizar lo que tenemos mientras podamos. Sólo pueden jugar tres juveniles».

También habló, además de Rafa Márquez, Unai Hernández, que se ha convertido un futbolista imprescindible en el Barça Atlètic. «El equipo está con muchas ganas y con buenas sensaciones para afrontar el play-off», dijo el catalán.