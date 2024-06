William Aveiro pone la guinda en la Formentera to Run

William Aveiro ha puesto este sábado el broche a la Formentera to Run con una victoria en la prueba reina de la Trail 2.1.

La Trail 21.1 fue como siempre la última etapa, la quinta, de la Formentera To Run, la carrera por etapas que se ha corrido durante la semana y que ha visto a unos 120 atletas correr cinco etapas en los lugares más bellos de la isla. La etapa confirmó los mismos resultados ya vistos durante toda la semana, llevando a la victoria final al español Kike Monegal, ante la lesión de Martín Fiz y que ha terminado al final la Formentera To Run por delante de Sergio Murguialday y del italiano Andrea Zombardo. En primer lugar en la clasificación femenina la talentosa Sara Carducci, en otra victoria, seguida por Paola Zotta y Carmen Castillo.

La Trail 21.1 como carrera individual, ha visto un claro dominio de los atletas españoles, que ocuparon las siete primeras posiciones. El fuerte William Aveiro fue el primero, corriendo con una impresionante progresión durante toda la etapa, terminando la carrera en 1.14.48, con más de ocho minutos de ventaja sobre el segundo clasificado Juan Mayans Martì, 1.23.02; en tercer lugar, a poca distancia, Jonatan Blanco Gutierrez con 1.23.30. A continuación, Vicente Ferrer Miquel, Josè Martin Nunez, Kike Monegal y Sergio Murguialday. Octavo y primer italiano Andrea Zombardo. En primer lugar entre las mujeres, la talentosa Sara Carducci, ya ganadora femenina de la edición anterior, con 1.31.43, seguida por la española Susana Ruiz Serrat, 1.35.49 y Paola Zotta, 1.52.59.

En la Trail 10.0, la segunda prueba individual de 10 kilómetros del día, la victoria fue para Pedro Molina Lopez, seguido por Antonio Bianco y David Castellon Gorriz. En cuanto a las mujeres, en primera y segunda posición las hermanas Asuncion y Juana Valero Bonet, tercera Paula Alonso Gonzales.

La jornada no podría haber sido mejor: un magnífico sol acompañado de una fresca brisa del este ha acompañado a los participantes de la 15ª Formentera To Run. La edición 2024 ha visto algunos cambios en el itinerario que han traído un soplo de novedad, al menos según la opinión de la mayoría de los participantes, a la carrera que desde hace quince años es un evento fijo en el calendario deportivo de Formentera. Gracias a la valiosa colaboración con el Consell Insular de Formentera, las instituciones de la isla y las empresas que apoyan el evento - Trasmapi y Familia Mari Mayans, Proauto y por supuesto New Balance - este año la carrera ha tenido un gran éxito de participantes.

Los cambios se centraron principalmente en el área de salida y llegada, así como en una parte del itinerario en la parte alta del Pilar; la salida y llegada se organizaron este año en un terreno del Pilar de La Mola, perfecta para albergar a los casi doscientos cincuenta participantes que se reunieron por la mañana para la salida. La segunda novedad fue un tramo espectacular de costa para correr entre el faro de La Mola y la empinada bajada hacia el mar de Estufador, un recorrido muy apreciado por corredores y caminantes por la belleza del paisaje.