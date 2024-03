El ibicenco Enrique Morcillo conquista la etapa reina de la Vuelta a Ibiza MTB con mejor cartel

El ibicenco Enrique Morcillo, ganador de la Titan Desert de Arabia Saudí, fue profeta en su tierra con una victoria en la jornada reina de la Vuelta a Ibiza junto a su compañero campeón de Portugal José Da Silva. Una etapa de 85 kilómetros entre Santa Eulària y Sant Antoni con 2.250 metros de desnivel en la que protegieron el liderato el colombiano Páez y el italiano Cherchi y en la que Alejandro Valverde pasó al cuarto escalón de la general tras concluir ayer tercero.

Morcillo gana la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con mejor cartel / CARLOS DE TORRES. SANT ANTONI

Morcillo (Buff Megamo), de 33 años, «un trabajador autónomo» de octubre a marzo ciclista de BTT y en temporada estival mecánico de barcos, fue el protagonista de una etapa épica marcada por el fuerte viento y la intensa lluvia que sufrieron los corredores en una parte del recorrido, esta vez «rompepiernas» con constantes subidas y bajadas.

Morcillo gana la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con mejor cartel / CARLOS DE TORRES. SANT ANTONI

El ibicenco y Da Silva salieron por la etapa y marcaron el ritmo en todo momento, exigencia que solo asumieron los líderes de la carrera, empleando una táctica defensiva que les permitiera llegar a la última etapa como claros favoritos para llevarse la ronda.

Morcillo gana la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con mejor cartel / CARLOS DE TORRES. SANT ANTONI

Morcillo y Silva llegaron a la meta de Sant Antoni como vencedores, con 1 solo segundo de ventaja sobre sus rivales, y a 3 minutos lo hizo Alejandro Valverde, quien junto a Francisco Rus hizo una etapa de menos a más, remontando posiciones hasta lograr un podio en la etapa.

Morcillo gana la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con mejor cartel / CARLOS DE TORRES. SANT ANTONI

Los líderes se mostraron fuertes y seguros en la estrategia. La victoria en la jornada inicial les permite tener un colchón de 3.31 minutos sobre Morcillo y de 11 respecto a la pareja italiana Davide Foccoli y Andrea Righettini. Valverde saltó de la octava a la cuarta plaza, a 12 minutos.

Morcillo gana la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con mejor cartel / CARLOS DE TORRES. SANT ANTONI

«Tenía ganas de llevarme la etapa de casa, no fue fácil porque Páez y Cherchi no dan muestras de debilidad. Ha sido una etapa muy dura, todo el día con el viento de poniente pegando de cara. He hecho la etapa animada, es que si no te aburres. Ganar esta carrera no está en los planes, excepto avería del rival, cosa que no deseo, será imposible», dijo el ciclista de Santa Eulària.

Por su parte, el colombiano Héctor Páez, doble campeón mundial de BTT, comentó las dificultades de una etapa que se complicó por el viento, las subidas y en ocasiones por la intensa lluvia.

«Sabíamos que era una etapa muy dura, las subidas eran complicadas y las bajadas muy técnicas. Nosotros solo tuvimos que seguir a los rivales para mantener el maillot amarillo. Mañana a defender, estamos muy contentos de cómo han ido las cosas», dijo el ciclista de Bucaramanga.

En categoría femenina se repitió el gran duelo de la primera etapa entre la neerlandesa Rosa Doorm y la suiza Janina Wust (Buff Megamo) contra la pareja conformada por la italiana Sandra Mairhofer y la alemana Adelheid Morath, con triunfo contundente de las primeras.

Vuelco en la general a falta de una etapa, además con una ventaja de más de 5 minutos de las ganadoras en Sant Antoni de Portmany que les otorga la condición de claras favoritas al título.

Este domingo termina la Vuelta a Ibiza con la disputa de la tercera y última etapa con salida y llegada en San Antoni de Portmany, con un recorrido de 59 kilómetros y 1.400 metros de desnivel. Una jornada con claros candidatos, tanto en hombres como en mujeres.