Romo: «Hay dos opciones, o peleamos todos a una o caemos en la toxicidad y las tonterías»

Guillermo Fernández Romo sacó al fin el carácter y elevó el tono en la rueda de prensa posterior al empate para pedir «unidad» en torno al equipo y evitar la «toxicidad» que pueda enturbiar el tramo decisivo de la competición para la UD Ibiza. El técnico madrileño apeló casi por primera vez a los sentimientos y recordó que pelear por el ascenso sigue estando en sus manos. «Somos los mismos, tenemos la experiencia y el nivel, yo lo tengo claro, vamos a por ello estos 11 partidos», dijo para concluir una rueda de prensa que afrontó con una evidente afonía en su voz tras el intenso partido.

Romo reconoció que «no entendería» las críticas porque, en su opinión, en el vestuario tienen claro «la firmeza» del proyecto y del objetivo. Tras recordar que equipos como el Málaga o el Córdoba ya pasaron por baches de resultados similares, advirtió que «todos» deben estar «a la misma» y que, lejos de buscar culpables, es momento de la «responsabilidad, del acierto, de seguir y de insistir».

El preparador celeste insistió en que ascender «es muy difícil» y que ellos están «arriba, en disposición de pelear por el objetivo». Ante esta situación y a falta de 11 jornadas, añadió que «hay dos opciones: o continuamos, estamos firmes y peleamos todos a una y de verdad creemos, con la duda de ser mejores pero sin desconfianza; o hacemos lo otro que es lo que pasa en la mayoría de los sitios, la toxicidad, la tontería, la no valoración. Tenemos que valorarnos mucho, estamos sudando y trabajando como cabrones». «Hemos conseguido un aura positiva en la afición, estamos creyendo todos, pues tíos, lo tenemos ahí. Nos quedan 11 partidos, no es tiempo de tibieza, sino de todo lo contrario, de trabajo, de confianza y dedicación», puntualizó el Romo más enérgico y pasional.

Respecto al partido, aseguró que el punto «es insuficiente» a pesar de haber jugado buena parte del choque con uno menos, y lamentó la acción de Javi Jiménez, a quien responsabilizó de marcar el sentido de la contienda con su expulsión. «Para mí es un error gravísimo de nuestro jugador, él lo sabe, es consciente y no pueden volver a pasar estas cosas», añadió.

«Los chicos se han vaciado, como hacen siempre, pero no es suficiente. Cuando tienes que ganar y quieres ganar pero tú mismo con tus propios errores te vas condenando, todo se complica mucho más. Los errores defensivos no te ayudan y menos ante circunstancias tan extremas como las de hoy. ¿Voluntad? Por supuesto, ¿valores? Todos, pero esto no nos ha fallado y tampoco es un problema de motivación. Es un problema de estado de ánimo, de mentalidad y de tomar mejores decisiones», resumió el entrenador celeste.

Por su parte, Lolo Escobar se marchó «contento» con el punto conseguido y aseguró que fueron «a por el partido» en el tramo final, donde tuvieron «bastantes ocasiones claras» para ganar. «Sabía que íbamos a hacer gol seguro y nosotros hemos regalado sobre todo el segundo gol. Me da rabia porque eran tres puntos», concluyó.