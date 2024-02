El exciclista español Óscar Freire es la última estrella confirmada para la 23ª Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo. En la última edición de este evento deportivo, Freire ya cumplió el sueño de correr junto con su hijo, Marcos Freire, y en esta ocasión ambos volverán a competir codo con codo, tal y como han informado desde la organización de la Vuelta en un comunicado de prensa. "Marcando los tiempos el más veterano de los Freire, ambos sellaron una gran vuelta, en la que disfrutaron de un ritmo suave en cada etapa. Ahora, Óscar teme que la forma física de su hijo en este 2024 le suponga llegar algo más apurado", bromean desde la Vuelta en su texto.

Una promesa del ciclismo

Y es que poco a poco su hijo va mejorando en esta disciplina y ya apunta maneras, según explica su padre en declaraciones a la Vuelta a Ibiza MTB. "Las próximas semanas me voy fuera y no podré entrenar, mientras que él está en una forma física increíble. Es juvenil de segundo año y ya va rodando bien. Veremos cuando vuelva y lleguemos a Ibiza. Seguro que noto la falta de kilómetros", bromea Óscar Freire.

"Marcos Freire lleva camino de convertirse en un campeón. Tiene a quién parecerse, con un padre que fue tres veces campeón del Mundo. También es velocista y los mejores equipos ya han comenzado a fijarse en él", destaca el comunicado.

Ibiza como escenario

Para el mejor esprínter español, la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano es una vuelta diferente. "Siempre me ha gustado el mountain bike, pero practicarlo en Ibiza es otra historia. La combinación de calas con montaña pura es algo que no se espera nadie antes de adentrarse en sus senderos", valora.

Además, el tricampeón explica que guarda un buen recuerdo de su primera edición. "Era muy bonito compartir con el resto de los ciclistas cuando la etapa terminaba. Una de las mejores cosas es el ambiente familiar".

Algunos de los confirmados para este año son: Jorge Martín, Aleix Espargaró, Alberto Contador, Celina Carpinteiro, Rita Tanganho, Óscar Pereiro, Iván Raña, ‘Purito’ Rodríguez, Óliver Avilés, Felipe Orts e Ismael Esteban. El porcentaje de repetidores está en torno al 50%, explicó a este diario Juanjo Planells, director de la organización del evento.