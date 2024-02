Atletismo: Marc Tur se lleva el primer puesto en el Campeonato Madrid-Trofeo de marcha Ciudad de Móstoles

El atleta ibicenco Marc Tur se adjudicó este domingo el Campeonato Madrid Marcha en ruta-XVI Trofeo de marcha Ciudad de Móstoles con una marca de 40:50. Un nuevo logro para el joven deportista, que continúa dando grandes pasos de cara a su preparación para tomar parte en los Juegos Olímpicos de París, que se celebran este año. El fin de semana Tur compitió en Madrid con atletas de alto nivel e internacionales y finalmente se hizo con la victoria.

Objetivo: el nacional y el billete a los Juegos en París

Esta prueba en la capital le servía como test de cara al campeonato de España de marcha en ruta 20 km, que tendrá lugar el 25 de febrero en Zaragoza.

«En Madrid correré los primeros 10 kilómetros de la temporada, que aunque no son decisivios ni clasificatorios para nada, a mí me sirven para saber si estoy en forma», explicaba Tur a este diario el sábado, antes de participar en el campeonato de Madrid. «Como estoy federado en Baleares, no puedo optar a ser campeón de Madrid aunque gane. Voy porque es una prueba que cae cerca y son 10 kilómetros. Tengo muchas ganas de probarme para ver cómo estoy para el campeonato de España», añadía Tur en conversación con este rotativo. Así, con su actuación del domingo el corredor demostró que se encuentra en un gran nivel de rendimiento. El objetivo es conseguir, tarde o temprano, el billete a París.

En Zaragoza tendrá una primera oportunidad para lograrlo. «Es la prueba casi definitiva de cara a este año. Ya comenzarán a decidirse plazas para los Juegos Olímpicos, para el campeonato del Mundo... Quien gane el campeonato de España y haga la mínima olímpica de la Federación española, es decir, menos de una hora, veinte minutos y diez segundos, se clasifica directamente para los Juegos. También saldrán clasificados para el campeonato del mundo y probablemente también del europeo», detalló el atleta en su entrevista con Diario de Ibiza.

«Eso no significa que si no quedo primero no vaya a los Juegos Olímpicos. Es una oportunidad más que hay en el calendario, pero sí que es verdad que si no lo hago bien en este campeonato de España, no podré clasificarme en las otras pruebas, el campeonato del mundo y de Europa, y por tanto no tendré opción de clasificarme posteriormente en los Juegos», matizó.

"Toda Santa Eulària sigue pendiente y te arropa en tu objetivo de llegar a las Olimpiadas", han expresado en redes sociales desde la Peña Deportiva, que ha celebrado este gran logro de Marc Tur en Madrid.