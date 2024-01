«Esta mañana me sentí muy bien. Salí, empecé a caminar rápido y me di cuenta de que podía hacer algo grande», explica la nueva mejor marca femenina de la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, Miriam Chebet. La atleta, con su tiempo de 30:41 minutos, mejoró en ocho segundos el anterior registro más rápido, que firmó Caroline Nyaga en la edición anterior de la carrera.

Chebet afirma sentirse «muy bien» de haber logrado el mejor tiempo de la carrera. «La estrategia era ir a tope desde el principio. El año que viene puedo bajar más mi tiempo», anuncia. Daniel Becerra, el organizador de la competición afirma: «Habían muestras de que se podía bajar el récord. 30:41 es un tiempo espectacular». Juan Carlos Higuero, que fue campeón europeo de 1.500 metros bajo techo en 2007, añade que el registro de Chebet a los cinco kilómetros «ha sido frenético, ya que quedó en 15:07».

Destaca que se trata de la mejor marca personal de la atleta y que se mantuvo en cabeza durante toda la competición. Después de ella, Likina Amebaw Ayet termina en segunda posición tras cruzar la línea de meta con un registro de 30:57. Meraf Bahta finaliza tercera con una marca de 32:11.

Gideon Kipkertich Ronoh venció en la categoría masculina con un tiempo de 27:42 minutos. Después de recuperar fuerzas, comenta que su estrategia era «hacerlo lo mejor posible» y que acaba de realizar su mejor marca en esta distancia. «La carretera estaba en buenas condiciones y era llana para correr muy rápido, pero estaba un poco resbaladiza», observa antes de apuntar que es su primera vez en la isla: «Me gustan el área y el clima».

Edward Zakayo Pimgua sigue al ganador y detiene el cronómetro ocho segundos después. Fredrick Cheruiyot Bett completa el podio con una marca de 28:33. En esta ocasión, ningún atleta supera la mejor marca de la carrera, registrada por Beson Kiplangat en la prueba de 2023 con 27:18. Higuero argumenta que los dos deportistas más rápidos se quedaron solos al frente de la carrera: «Cómo no había más atletas que les apretasen, el tiempo no ha sido mejor que el del año pasado».

También apunta que los dos grandes favoritos, Ronoh y Zakayo «no fallaron» y observa que sus tiempos a mitad de carrera «les aseguraban un buen registro porque lo pasaron en 13:48 y han mantenido muy bien el ritmo». Afirma que el tiempo del ganador es «bastante interesante».

La representación nacional

Por lo que respecta a los atletas nacionales, el mejor registro en la categoría masculina es el de Juan Antonio 'Chiki' Pérez, que detiene el cronómetro a los 28:45 minutos. Esta marca le sitúa en la quinta posición de la jornada. Pérez subraya que se prepara para correr la maratón de Sevilla en febrero y que ha llegado «con muchos kilómetros en las piernas».

«Después de la salida me he encontrado muy fácil. Luego, la carrera se me ha hecho dura», explica. Pérez señala que el circuito es «muy bueno porque son rectas muy grandes y el nivel es desfavorable». Añade que las condiciones climáticas han sido «correctas» y apunta: «El suelo resbalaba un pelín, quizá porque todavía no ha dado el sol».

Marta Galimany es la mejor corredora española de la jornada y también consigue el quinto puesto en la clasificación femenina con un registro de 34:30. «No he tenido mis mejores sensaciones. Hoy las piernas no tiraban. No sé por qué y no podía forzar», reconoce. Añade que el día «era genial» y que se queda «con la espina clavada de no haberlo hecho mejor».

La deportista elogia el trazado de la carrera: «Que sea tan llano permite encontrar mejor tu ritmo y hacer buenas marcas. Como solo hay dos giros, no pierdes tanto tiempo». Galimany afirma que es la primera vez que viaja a Ibiza y subraya que tiene ganas de volver «para dar el mejor nivel».

Esta edición ha contado con 560 atletas inscritos. El gestor destaca las buenas condiciones ambientales con las que se ha desarrollado la prueba: «Han habido 13 o 14 grados durante la carrera». Además, llama la atención sobre el ambiente: «La gente está encantada de competir en la costa porque están acostumbrados a correr entre muchos edificios. Cuando ven el Parque Natural de ses Salines, se quedan maravillados y quieren volver».