Este sábado ha tenido lugar la presentación de la cuarta edición del 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, una de las carreras más rápidas de España que cada año centra el foco del atletismo en ruta por los impresionantes registros que firman sus corredores. Desde la organización, no descartan que el domingo se puedan batir algunos de los dos récords de la prueba, actualmente en manos de los kenianos Beson Kiplangat (27:18) y Caroline Nyaga (30:48).

El evento se ha llevado a cabo en la azotea del Hotel Royal Plaza con la participación de Dani Becerra, fundador de la prueba, Javier Bonet, director Insular d’Esports, Xicu Ribas, concejal del Ajuntament de Sant Josep, y Ana Ribas, concejala del Ajuntament d’Eivissa.

El acto institucional también reunió a algunos de los atletas invitados donde las mujeres tuvieron especial protagonismo con la presencia de la catalana Marta Galymani, la etíope Likina Amebaw y la francesa Mélody Julien. La representación masculina corrió a cargo del manchego Chiki Pérez.

Según Becerra, “desde la organización se ha puesto toda la carne en el asador para que el nivel de atletas profesionales no baje con respecto a la edición anterior”, y por esta razón, en el cartel de invitados figuran los kenianos Edward Zakayo, campeón del mundo sub 20 en 5.000 metros o Miriam Chebet, que con solo 23 años atesora una marca personal de 31:03.

Dos atletas que, según Becerra, “con toda seguridad estarán luchando por la victoria junto a Likina Amebaw, que llega en su mejor momento, y Gideon Rono, que con solo 20 años ya sabe lo que es correr 10.000 lisos en 27:11”, explicó.

Por su parte, Javier Bonet constató el crecimiento de la prueba, “en poco tiempo se ha conseguido un producto impresionante para traer cientos de embajadores en temporada baja y por eso desde el Consell vamos a seguir apoyando a este evento”, agregó.

El concejal de Sant Josep, Xicu Ribas, consideró la prueba “espectacular para conseguir grandes registros y seguir dando a conocer el municipio en el resto del país”.

La concejala Ana Ferrer agradeció “el gran trabajo que se está haciendo la organización" y aseguró que mañana "volverá a ser todo un éxito”.

En cuanto a la élite que asistió a la presentación, la catalana Marta Galimany, quien ya ha podido testear el circuito del 10K, reconoció que “es espectacularmente llano y uno de los mejores que he conocido, si no el mejor”, comentó.

Por su parte, Chiki Pérez, que actualmente se encuentra preparando el maratón de Sevilla, no descartó atacar el récord de España situado en 27:44, “todo va a depender de los que me duelan las piernas. Pero voy a intentar salir con los africanos. Si me veo bien, lo voy a intentar”, dijo.

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa pretende ser una fiesta deportiva donde conviva el atletismo profesional con el popular, y para ello, este año se ha batido el récord de inscritos con 560 deportistas.