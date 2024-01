El piloto ibicenco Toni Vingut ha sufrido un grave accidente a bordo de su quad durante la quinta etapa del Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita. Según han explicado a Diario de Ibiza desde el Motoclub de Formentera i Eivissa, Vingut ha tenido que ser trasladado al hospital de Riad después de precipitarse con su vehículo desde la cresta de una duna en el desierto saudita.

Según las primeras informaciones, el piloto de Sant Antoni sufriría fracturas en el cúbito y el radio del brazo, además de fracturas en el sacro y en seis costillas. El grave percance también le habría provocado heridas abiertas, aunque se mantenía consciente mientras era evacuado en helicóptero.

El ibicenco ha sido trasladado al hospital para ser intervenido y sometido a pruebas médicas.

Toni Vingut marchaba en la sexta posición tras las cuatro primeras etapas en la categoría de quads del Rally Dakar y esta era su quinta participación en la prestigiosa cita del motor.

Iván Solvas, que fue su mecánica y también participa en el Dakar, ha podido estar con el ibicenco antes de ser evacuado a la capital saudita.

"He podido estar con él, le han dado un buen chute de medicinas y estaba medio zombi. Podía hablar bien, pero le duele todo. Había una duna de siete u ocho metros cortada y no pensaba que estuviera cortada. Iba rápido y se la ha comido entera, ha hecho un 'plano' y ha volado, literalmente. Toni se encontraba mal pero está vivo y ya estaba con sus tonterías de que otra vez se ha caído, lo he arruinado, y tal", ha relatado Solvas en un audio al que ha tenido acceso este diario.

La noticia más impactante y lamentable del día ha sido el grave accidente de Toni Vingut.

En un intento por superar una duna de aproximadamente 7 a 8 metros de altura, Vingut se enfrentó a una situación inesperada y peligrosa. Al tomar impulso y velocidad para ascender la duna, descubrió demasiado tarde que estaba completamente cortada en la cima. Al llegar a la cima a gran velocidad, no tuvo tiempo de reaccionar antes de salir despedido y caer bruscamente en plano en la parte trasera de la duna.

El impacto del aterrizaje fue extremadamente duro, dejandolo inconsciente durante unos instantes. Vingut sufrió la rotura del cúbito y radio con heridas abiertas, seis costillas rotas y una fractura de coxis.

En cuanto a su atención médica, Vingut fue inicialmente trasladado en helicoptero a un hospital cercano al lugar del accidente, donde recibió una primera revisión e intervenciones para estabilizarlo e inmovilizarlo. Posteriormente, fue nuevamente evacuado en avión hacia un centro médico más equipado para tratar la gravedad de sus lesiones.Esta medida es crucial para asegurar una atención médica más especializada y para proceder con cualquier cirugía que pueda ser necesaria dada la gravedad de sus lesiones.

El ibicenco tuvo que abandonar el rally después de precipitarse al vacío mientras daba al acelerador al pensar que la duna ya había acabado y será operado de urgencia en la localidad de Al Hofuf (Arabia Saudí), donde pasará unos días recuperándose de las lesiones, pese a estar fuera de peligro.

"No iba bien concentrado" durante la jornada, señaló Vingut, y reconoció que se puso nervioso momentos antes: "Teníamos un enlace de 500 km, me he parado un momento y al ir a arrancar no arrancaba por algún fallo eléctrico y ahí me he vuelto loco intentando solucionarlo".

"Cuando he arrancado, he llegado tarde a la salida, porque ya habían salido todas las motos. Me han dejado por pelos y al poco de salir, me ha vuelto a fallar. Me he puesto nervioso, he salido mal, no iba bien concentrado y la pista era rápida", subrayó Vingut.

Destacó que al entrar en un tramo de dunas, bajó una y cuando "pensaba que estaba llano", abrió gas y se encontró con una duna más, que además estaba cortada. "Y me he encontrado volando. He caído bien colocado, pero la altura era tan grande que he rebotado y me he caído", apuntó Vingut.

El español, que afrontaba su sexto Dakar, subrayó que se había roto "cinco o seis costillas", además del brazo derecho y el coxis, por lo que se pasaría "unos días" en Arabia Saudí antes de poder volver a casa.

Este accidente pone de manifiesto la alta tasa de abandonos en la competición, una característica distintiva del Dakar. De los 10 pilotos de quad que comenzaron el rally este año, solo 7 continúan en carrera, y esto apenas llegando a la mitad de la competición. Estas cifras no solo reflejan la dificultad extrema del evento, sino también la importancia de la resistencia, la habilidad y, sobre todo, la seguridad en esta exigente disciplina del deporte motor

El Rally Dakar es conocido como la prueba más dura del mundo del motor, y situaciones como la de Vingut recuerdan a todos los participantes los peligros que enfrentan en cada etapa.

Este infortunio para Vingut es un golpe devastador, no solo físicamente sino también para sus ambiciones en el rally. Tras un año de preparación intensiva, con la esperanza de superar su sexto puesto del año anterior, ver truncadas sus aspiraciones de esta manera es un recordatorio sombrío de los riesgos inherentes a este deporte. Las dunas cortadas, en particular, representan un peligro significativo en el desierto, donde la navegación y el reconocimiento del terreno son cruciales para la seguridad de los pilotos.

La comunidad del Dakar, conocida por su camaradería y espíritu de equipo, ahora se une en apoyo a Toni, deseándole una pronta y completa recuperación. Su valentía y determinación seguirán siendo una inspiración para todos en el mundo del rally. Mientras tanto, su equipo y seguidores mantendrán la esperanza de verlo regresar a la competición, demostrando la misma fuerza y coraje que ha caracterizado su carrera hasta ahora.