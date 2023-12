Lorena Torres: «Tradicionalmente, en los deportes colectivos toda la visibilidad se le ha dado al deporte masculino»

La ibicenca Lorena Torres, directora de rendimiento de la selección española masculina de baloncesto y recientemente galardornada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en reconocimiento a su brillante trayectoria como nutricionista deportiva en la cantera del FC Barcelona, en equipos de la NBA y en la selección nacional, fue este martes la invitada de lujo en la mesa redonda ‘Bàsquet i Dona’. Una actividad organizada dentro del programa Ibiza Dona Bàsquet que acoge la isla hasta este sábado y que tiene como plato fuerte, del 7 al 9 de diciembre, la celebración de un torneo internacional Sub-16 Femenino en el que España se medirá a las selecciones de Alemania y Polonia.

Lorena Torres, que compartió protagonismo en la mesa redonda con la también ibicenca Ana López (fisioterapeuta de la selección española femenina) y Anna Junyer (coordinadora técnica de la Federación Española), atendió a Diario de Ibiza y se mostró muy contenta de poder disfrutar de esta experiencia en la isla, al tiempo que puso en valor el hecho de que se realicen en Ibiza actividades y eventos de este calado.

«Todo lo que sea deporte y cultura y esa asociación con la salud y lo sano creo que beneficia a la isla. Todo lo que sea fomentar que la gente que vive en la isla pueda tener eventos relacionados con el deporte, la cultura y la vida saludable es fantástico. Y, en este caso, es incluso más especial porque es para la mujer, y, más específicamente, en el baloncesto», señaló la directora de rendimiento de la selección española masculina, que también comentó: «Yo, la verdad, es que no estoy muy involucrada en el baloncesto femenino, ya que mi trayectoria siempre ha sido con el masculino. Mi vinculación con el baloncesto ha sido con la cantera del FC Barcelona, con los dos equipos de baloncesto de la NBA (San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers) y con la selección absoluta masculina cuando vuelvo a España. Ana López y Anna Junyer están más vinculadas al deporte femenino por completo. Mi rol en la mesa redonda, más que por estar vinculada al deporte femenino, se fundamenta en mi papel como mujer dentro de los staff de equipos masculinos y por esa representación de la mujer en un ámbito mucho más masculinizado».

Mujer y deporte

Lorena Torres, graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF), con tres másteres y un doctorado deportivo especializado en golf, quiso aprovechar la ocasión para ahondar también «en el buen momento» que vive el deporte femenino actualmente en España.

«Creo que la mujer en el deporte ya ha demostrado muchísimas cosas en España. Lo que pasa es que las ha demostrado en deportes como, por ejemplo, la natación sincronizada, donde hace muchos años que somos top mundial, o en la gimnasia rítmica y el tenis, entre otros deportes, donde también hemos tenido deportistas de talla mundial, de un nivel altísimo y campeonas olímpicas», explicó la especialista ibicenca, que además matizó: «La mujer no es que tenga que demostrar nada en el deporte a día de hoy ni que no haya conseguido hitos históricos. Lo que pasa es que, tradicionalmente, en los deportes colectivos, como el básquet, el fútbol o el balonmano, la mujer ha tenido mucha menos visibilidad, por no decir que toda la visibilidad se le ha dado al deporte masculino».

En este sentido, Lorena Torres añadió que, como ocurre muchas veces «en muchos sectores» de la vida, «la mujer tiene que demostrar mucho más que el hombre para ser visible», antes de argumentar: «Por eso, que las chicas del fútbol sean ahora campeonas del mundo y que tengamos mucha representación española en los Balones de Oro, creo que es muy positivo. La diferencia es que ahora están siendo más visibles y no que antes no hubiera mujeres top dentro del mundo del deporte, sino que ahora están recogiendo más los frutos a su gran rendimiento».

Finalmente, sobre la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo con la que ha sido premiada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Lorena Torres detalló: «Es un hito superimportante para mí, a título personal, por mi trayectoria y mi currículum, y luego, como mujer, por abrir puertas en sectores muy masculinazados. Para mí es un gran reconocimiento y supone un orgullo como ibicenca porque es algo muy bonito».